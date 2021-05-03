İsviçre’nin Zürih Kantonu’nda Müslümanlara yönelik eğitim projesi başlatılıyor

İsviçre’de yaklaşık 400 bin Müslüman yaşıyor. Müslüman nüfusun yaklaşık dörtte birinin yaşadığı Zürih Kantonu’nda, 2022 yılı itibarıyla imamlara ve dinî kuruluşlarda fahri görev yapan kişilere yönelik “Zürich-Kompetenz” adlı bir eğitim projesi başlatılıyor. Üç yıllık eğitimin ardından katılımcıların özellikle gençlik ve entegrasyon çalışmalarına dahil edilmesi planlanıyor.

Uygulama odaklı eğitim projesi

Projenin İsviçre genelinde bir ilk olduğuna dikkat çeken Luzern Üniversitesi Öğretim Üyesi Andreas Tunger, Freiburg Üniversitesi’nde imamlara yönelik eğitimin olduğunu, bu eğitimin herkese açık olduğunu fakat “Zürich-Kompetenz” projesinin sadece Zürih Kantonu’nda yaşayan Müslümanlara yönelik olduğunu belirtti. Tunger, Freiburg Üniversitesi’ndeki eğitime kıyasen projenin daha uzun süreceğini ve eğitimin uygulama odaklı olacağını kaydetti. Proje öncesi sınava tabii tutularak belirlenecek olan katılımcılar periyodik olarak pedagoji, din özgürlüğü, iletişim gibi farklı alanlarda eğitim görecek.

“Fahri çalışanlar ve imamlar kilit rol oynuyor”

Dinî kuruluşlarda gönüllülük esasına göre çalışanların ve imamların, Müslümanlar için kilit rol oynadıklarını belirten Zürih Meclisi Üyesi Jacqueline Fehr (SP), bu kişilerin devlet ve toplum arasında birer köprü görevi üstlendiğini vurguladı. Fehr, “Müslümanlara örneklik teşkil eden ve rol model olan bu kişiler bilgi birikimleriyle topluma büyük katkı sağlıyorlar.” dedi.

Zürih İslami Kuruluşlar Derneği’nden (VIOZ) gelen açıklamada, projenin memnuniyetle karşılandığı belirtildi. VIOZ’den Sakib Halilovic, yıllarca böyle bir proje için çalışmalar yürütüldüğünü belirtti. Halilovic, Müslümanlardan beklentinin yüksek olduğuna, buna karşı İslami kuruluşların maddi imkânlarının da bir hayli kısıtlı olduğuna dikkat çekti. Halilovic projenin özellikle dinî kuruluşlarda fahri görev yapan kişiler için büyük bir fırsat olacağını kaydetti.

İsviçre Bölge Kurumsal İletişim Başkanı Önder Güneş, “Eğitim projesi fahri çalışanlara yönelik atılmış güzel bir adımdır. Projenin devlet ve Müslümanlar arasındaki iletişime katkı sağlayacağını düşünüyorum.” dedi.