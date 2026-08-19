  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
HAVELSAN’dan öz kaynaklı bir proje daha! Sualtına milli teknoloji hamlesi: AVISTA Cüneyt Özdemir: Erdoğan vefalı bir insan Bunlar gerçekten zıvanadan çıkmış! Alparslan Kuytul’u götürmesinler diye yandaşlarının yaptıklarına bakın Kuytul operasyonu bir inanç grubuna ya da eleştiriye yönelik değil! Hem yandaşlarını ezmiş hem kara para yemiş Yahudi hırsızlar tarla tarla işgal ediyor! Kasaba polİtikacısı gibi ülkeyi şikayet ediyor TÜİK açıkladı: İşsizlik ikinci çeyrekte yüzde 8'in altına geriledi Ekrem, Böcek’ten de 15 milyon euro istemiş İran’dan ABD’ye yardım eden ülkelere gözdağı: Hiçbir şey bizden gizli kalmaz! Ekrem İmamoğlu’nun 18 yıllık dostu rüşveti itiraf etti! 7 dükkân, 5 daire 3.5 milyon verdim!
Dünya İsviçre'den Ukrayna kararı: Bölgedeki belirsizlik süreyi uzattı
Dünya

İsviçre'den Ukrayna kararı: Bölgedeki belirsizlik süreyi uzattı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
İsviçre'den Ukrayna kararı: Bölgedeki belirsizlik süreyi uzattı

İsviçre Federal Konseyi, Rusya-Ukrayna savaşından kaçan sığınmacılara sağlanan "S koruma statüsü" kapsamındaki özel oturum izinlerini 4 Mart 2028'e kadar uzatma kararı aldı.

İsviçre hükümeti, Rusya-Ukrayna savaşından kaçarak korunma amacıyla sığınan Ukraynalılara "S koruma statüsü" adıyla verdiği özel oturum iznini 4 Mart 2028'e kadar uzatma kararı aldı ve buna gerekçe olarak "Ukrayna'daki durumun kalıcı bir istikrara kavuşacağına işaret olmamasını" gösterdi.

İsviçre hükümeti, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Ukrayna'daki durumun kalıcı bir istikrara kavuşacağına dair henüz bir işaret olmadığına vurgu yapılan açıklamada, "Bu nedenle, Ukrayna'dan koruma arayan kişilerin S statüsü 4 Mart 2028'e kadar uzatılacak. S statüsüne sahip kişilere yönelik destek tedbirleri de (S koruma statüsü) bu tarihe kadar devam edecek. Federal Konsey'in görüşüne göre, S koruma statüsü şu anda Ukrayna'dan gelen kişilere etkili koruma sağlamaya devam etmek ve iltica sistemi üzerindeki baskıyı hafifletmek için en iyi çözüm." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, bu kararın, koruma arayanlar, kantonlar, belediyeler ve işverenler için gelecek 18 ay boyunca netlik sağladığına değinilerek, Ukrayna'daki uzun vadeli durumun iyileşmesi halinde Federal Konsey'in S koruma statüsü konusundaki pozisyonunu buna göre yeniden değerlendireceğine işaret edildi.

İsviçre'nin, S koruma statüsü konusunda Avrupa Birliği (AB) ile bugüne kadar yakın bir koordinasyon içinde çalıştığı ve bunu yapmaya devam edeceği kaydedilen açıklamada, 30 Temmuz'da AB üye ülkelerinin, geçici korumayı 4 Mart 2028'e kadar uzatmaya karar verdiği hatırlatıldı.

AB'de geçici korumaya erişimi kısıtlamaya da karar verildiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"31 Temmuz'dan itibaren geçici koruma, yalnızca Ukrayna'da geçerli olan askerlik yükümlülüklerini yerine getiren kişilere veriliyor. İsviçre, AB Konseyi tarafından alınan bu kararla yasal olarak bağlı değildir. Bununla birlikte Federal Konsey, İsviçre'nin uygulamalarını AB ile uyumlu hale getirmesinin kendi çıkarlarına olduğunu düşünüyor. Sonuç olarak, S koruma statüsü artık yalnızca Ukrayna'da sahip olabilecekleri askerlik yükümlülüklerini yerine getiren kişilere verilecektir. Bu yeni kural, 20 Ağustos'tan sonra sunulan tüm yeni başvurular için geçerlidir. Zaten S koruma statüsü almış kişileri etkilemez." ifadelerini kullandı.

İsviçre hükümeti, 11 Mart 2022'de bakanlar kurulu toplantısında, Ukrayna'da savaştan kaçarak ülkeye sığınanlara "S statüsü" adlı özel oturum izni verilmesi kararını onaylamıştı.

İsviçre'de S statüsü, 1991-2001'de Balkanlar'da yaşanan Yugoslav savaşları sırasında ülkeye sığınmak isteyen sivillerin kabulünü kolaylaştırmak için 1999'da devreye sokuldu.

S statüsü, yasalaşmasından sonra sadece Ukraynalılar için uygulandı.

Ukrayna’dan savaşta ilginç taktik: E-ticaret sitesi deposuna peş peşe saldırılar
Ukrayna’dan savaşta ilginç taktik: E-ticaret sitesi deposuna peş peşe saldırılar

Dünya

Ukrayna’dan savaşta ilginç taktik: E-ticaret sitesi deposuna peş peşe saldırılar

Gökyüzünde İHA savaşı! Rusya ve Ukrayna birbirini ateşe boğdu! 11 ölü
Gökyüzünde İHA savaşı! Rusya ve Ukrayna birbirini ateşe boğdu! 11 ölü

Gündem

Gökyüzünde İHA savaşı! Rusya ve Ukrayna birbirini ateşe boğdu! 11 ölü

Ukrayna'dan Belgorod'a füzeli saldırı! Sivil yerleşim vuruldu: 6 ölü, 1'i çocuk 4 yaralı!
Ukrayna'dan Belgorod'a füzeli saldırı! Sivil yerleşim vuruldu: 6 ölü, 1'i çocuk 4 yaralı!

Gündem

Ukrayna'dan Belgorod'a füzeli saldırı! Sivil yerleşim vuruldu: 6 ölü, 1'i çocuk 4 yaralı!

Rusya’dan Ukrayna’nın lojistik hatlarına ağır darbe! Odessa ve İzmail limanları alev alev!
Rusya’dan Ukrayna’nın lojistik hatlarına ağır darbe! Odessa ve İzmail limanları alev alev!

Gündem

Rusya’dan Ukrayna’nın lojistik hatlarına ağır darbe! Odessa ve İzmail limanları alev alev!

CNN International'a konuşan Ukraynalı askerlerden itiraf!
CNN International'a konuşan Ukraynalı askerlerden itiraf!

Dünya

CNN International'a konuşan Ukraynalı askerlerden itiraf!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23