İsviçre'den büyük hamle! BM Dünya Gıda Programı'na 14,5 milyon (295 milyon TL) frank değerinde ek destek

İsviçre Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsviçre Konfederasyonu Başkanı Ignazio Cassis, dünya genelinde kötüye gıda krizi nedeniyle WFP için 14,5 milyon frank (yaklaşık 295 milyon Türk lirası) değerindeki ek yardımı onayladı.

Böylelikle İsviçre'nin bu yıl WFP'ye sağladığı katkı 100 milyon frangı (yaklaşık 2 milyar 30 milyon Türk lirası) aştı.

Dünya genelinde yaklaşık 350 milyon kişi, kıtlıktan etkilenirken gıda yardımına ihtiyaç duyuyor.

İsviçre, aynı zamanda WFP'nin acil ihtiyacı olan ülkeler için oluşturduğu fon için 13 milyon frank (yaklaşık 264 milyon Türk lirası) destek sağladı. Bu fon, Afganistan, Mozambik ve Nijerya gibi ülkelerde, imkansızlık içerisindeki kişilerin ihtiyaçlarına acil yardımı mümkün kılıyor.