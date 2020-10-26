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Aktüel İsviçre'den bisikletle yola çıkan iki turist Kırklareli'ne ulaştı
Aktüel

İsviçre'den bisikletle yola çıkan iki turist Kırklareli'ne ulaştı

Yeniakit Publisher
2020-10-26 12:03:41 -
İsviçre'den bisikletle yola çıkan iki turist Kırklareli'ne ulaştı

KIRKLARELİ (AA) - İsviçre'den bisikletleriyle yola çıkan iki turist Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı.

İsviçre'nin Cenevre kentinden bisikletleriyle 3 ay önce yola çıkan Jeremi Duss ve Christina Schwarz, Edirne'yi geçtikten sonra Kırklareli'ne geldi.

Bisiklet tutkunu İsviçreli turistler Lüleburgaz ilçesinde Yıldızlar Bisiklet Akademisi'nin konuğu oldu.

İsviçre'de postacılık yapan Duss, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'ye hayran kaldığını söyledi.

Bisikletle dünya turuna çıktıklarını belirten Duss, Türkiye'yi gezdikten sonra turlarını tamamlamak için pedallamaya devam edeceklerini anlattı.

Bisikletleriyle bir yıl boyunca dünyayı gezmeyi hedeflediklerini anlatan Duss, "Türk insanı çok iyi. Edirne'den giriş yaptığımız andan itibaren herkes bize yardımcı olmaya çalıştı. İstanbul'a doğru seyahatimizde yoldan geçen herkes bize yardımcı olmaya çalıştı. Çok yardımsever insanlar" diye konuştu.

Akademide konaklayan turistler ardından İstanbul'a hareket etti.

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