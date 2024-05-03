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Gündem İsviçre'de PKK yandaşlarından haddi aşan SİHA eylemi! Selçuk Bayraktar'dan vandallara tokat gibi cevap
Gündem

İsviçre'de PKK yandaşlarından haddi aşan SİHA eylemi! Selçuk Bayraktar'dan vandallara tokat gibi cevap

Yeniakit Publisher
2024-05-03 07:00:00 -
İsviçre'de PKK yandaşlarından haddi aşan SİHA eylemi! Selçuk Bayraktar'dan vandallara tokat gibi cevap

İsviçre'de bir grup PKK sempatizanı, Bayraktar TB-2 SİHA maketi yaktı. Selçuk Bayraktar hadsiz eyleme sosyal medya hesabından cevap verdi.

İsviçre'nin Winterhur kentinde Bayraktar TB-2 SİHA'nın maketi yakıldı.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji lideri Selçuk Bayraktar, terör örgütü destekçileri tarafından organize edilen hadsiz saldırıya sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla karşılık verdi.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde ters laleyle çektirdiği fotoğrafı paylaşan Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:

"Ne diyordu şair;
Ben yanmasam,
Sen yanmasan,
Biz yanmasak,
Nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa…"
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