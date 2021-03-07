Münübe Yılmaz

Din ve vicdan özgürlüğünün iç hukuk ve aynca uluslararası hukuk düzenlemeleri ile de çok yönlü olarak güvence altına alındığı (!) İsviçre’de peçe yasağı kabul edildi. SRF kanalının kısmi sonuçlara dayanarak yaptığı açıklamaya göre yasak yüzde 49 hayır oyuna karşı yüzde 51 evet oyuyla referandumdan geçti. Hükümetin desteklememeesine rağmen yasak teklifini sunan İsviçre Halk Partisi milletvekili ve referandum komisyonu başkanı Walter Wöbmann, referendum yapılmadan önce "İsviçre'de bizim geleneklerimiz yüzün gösterilmesini gerektirir. Bu bizim temel özgürlüklerimizin işaretidir" ifadesinde bulundu. Peçe için 'aşırılıkçı siyasi İslam'ın simgesi' ifadesini kullanan Wöbmann, "Avrupa'da giderek daha öne çıkan siyasi İslam'ın İsviçre'de yeri yoktur" dedi. Pandemiden önce sunulan peçe yasağı teklifi 2017'de gerekli desteği sağlayarak referandum programına girmişti. 2009'da minare inşasının yasaklanmasından yana oy kullanılan İsviçre'de peçe yasağı, iki kantonda kabul edilip yürürlüğe sokuldu. Sokak protestocularının maskeyle kimliklerini gizlemesinin de yasaklanmasını içeren teklife, medya ve yerel siyasetçiler tarafından 'burka yasağı' adı verildi.