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İsviçre’de Müslümanlardan tanınma başvurusu

İsviçre’nin Vaud kantonunda yaşayan Müslümanlar, İslami kuruluşların “dinî topluluk” olarak tanınması için başvuru gerçekleştirdi.

12 Aralık 2018 Çarşamba 15:14
İsviçre’de Müslümanlardan tanınma başvurusu

Münübe Yılmaz

İsviçre’nin 800 bin nüfuslu kantonu Vaud’da yaşayan Müslümanlar, İslami kuruluşların “dinî topluluk” olarak tanınması için başvuru gerçekleştirdi. 30 bin civarında Müslüman nüfusu barındıran kantonda yer alan 20 caminin 17’sinin bağlı bulunduğu Vaud Müslüman Dernekleri Birliği, başvuru dosyasını tamamlayarak bölge yönetimine sundu. Yetkililer, bölgedeki Müslümanlar için devlet tarafından tanınmanın çok önemli olduğunu belirterek, “Tanınma gerçekleşirse, Müslümanlara cezaevleri ve hastanelerde din görevlisi desteği verilecek. Devlet, Müslümanlara dinî faaliyetleri için malî destekte bulunabilecek. Tanınma ayrıca, vergi muafiyeti, vatandaşların izni ile bölge sakinlerinin kayıtlarına ulaşma, herhangi bir proje ile ilgili devlet ve bölgesel yönetimle istişare gibi imkanları da beraberinde getirecek” ifadelerini kullandı. Müslümanların yaptığı tanınma başvurusunun sonuçlanmasının ise birkaç yılı bulabileceği belirtildi.

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 15:14
  1. İsviçre
  2. Vaud
  3. İslami kuruluşlar
  4. Vaud Müslüman Dernekleri Birliği

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