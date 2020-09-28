İsviçre’de kar 25 cm’ye ulaştı
Avrupa, göçmenlere karşı acımasız bir tutum sergilerken sadece reşit olmayan ebeveynsiz çocukları ülkelerine kabul etmesine tepki gösteren Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Başkanı Hüseyin, “Onları dinlerinden kültürlerinden uzak yetiştirip, kendi toplumlarına karşı düşman edecekler” derken, Ülkücüler Platformu Başkanı Baran, “Aldıkları sığınmacıları kendi çıkarları için kullanacaklar” diye konuştu.
Küresel ısınmanın etkilerinin hissedildiğini dünyada, Eylül ayında bazı ülkeler kar altında kaldı. Avusturya ve İsviçre’nin bazı kesimleri, erken kar yağışıyla sonbaharı yaşayamadan direkt “kış mevsimine merhaba” dedi. Avrupa Meteoroloji Ajansı, İsviçre’nin güney kantonundaki Montana kasabasında 25 cm’ye ulaşan kar yağışı yaşandığını söyledi. Yetkililer, eylül ayında yağan karın ülke tarihinde bir rekor olduğunu ifade etti. Avusturya’da ise, deniz seviyesinden 550 metre yükseklikteki yerler bile karlarla kaplanırken, kartpostallık manzaralar oluştu.