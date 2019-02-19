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İsviçre'de çığ düştü!

İsviçre'deki kayak merkezinde düşen çığda çok sayıda insanın kar altında kaldığı bildiriliyor.

19 Şubat 2019 Salı 18:47
İsviçre'de çığ düştü!

İsviçre Alpleri'nde bir kayak merkezinde çığ düşmesi sonucu çok sayıda insanın kar altında kaldığı bildirildi.

Valais kantonu polisinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ülkenin ünlü kayak merkezi Crans-Montana kentinde yerel saatle 14.15'te Plaine-Morte adlı kayak pistine çığ düştüğü belirtildi.

Açıklamada, çok sayıda insanın çığ altında kaldığı, arama kurtarma ekiplerinin olay yerine ulaştığı kaydedildi.

Öte yandan İsviçre'de son 1 haftadır baharı andıran sıcak hava Alp Dağları'ndaki karların erimesine yol açmıştı. Ülkede bazı kantonlarda okulların tatil olması nedeniyle, kayak merkezlerine olan ilgi de artmıştı.

Crans-Montana kenti temmuz 2017'de gerçekleştirilen Kıbrıs Konferansı'na da ev sahipliği yapmıştı.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 18:47
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  7. İsviçre Alpleri

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