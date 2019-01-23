İsviçre'de ABD Büyükelçiliği yakınında patlama!

İsviçre'de ABD büyükelçiliğinin bulunduğu bölgede patlama sesi duyuldu, bölgede güvenlik önlemi alındı.
23 Ocak 2019 Çarşamba 18:35
Ayrıntılar geliyor...
Haftanın Özeti
www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 18:35
YORUM YAZ