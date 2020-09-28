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Aktüel İsviçre Türk Toplumu, Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırılarını kınadı
Aktüel

İsviçre Türk Toplumu, Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırılarını kınadı

Yeniakit Publisher
2020-09-28 19:46:15 -
İsviçre Türk Toplumu, Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırılarını kınadı

CENEVRE (AA) - İsviçre'deki Türk sivil toplum kuruluşlarının çatı organizasyonu İsviçre Türk Toplumu (İTT), Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarını kınadı.

İsviçre'deki 100'e yakın dernek ve 13 federasyonun çatı organizasyonu olan İTT, İngilizce yayımladığı basın bildirisini, ülkedeki basın kuruluşunun yanı sıra uluslararası kurum ve kuruluşlarla paylaştı.

Ermenistan kuvvetlerinin saldırgan tutumunun anlatıldığı bildiride, "27 Eylül sabahı işgal altındaki Dağlık Karabağ'da Ermeniler tarafından topçu ateşiyle Azerbaycan topraklarına dönük başlatılan saldırılar neticesinde masum siviller hedef alındı ve çok sayıda sivil hayatını kaybetti." ifadesi yer aldı.

Bildiride, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1993 yılında Ermenistan tarafından işgal altında tutulan Dağlık Karabağ'ın Azerbaycan'ın toprağı olduğunu karara bağlamasına rağmen Ermenistan'ın işgali sonlandırmadığına işaret edildi.

İşgalin 30 binden fazla kişinin ölümüne yol açtığı ve yaklaşık bir milyon Azerbaycanlının da yerinden edildiği vurgulanan bildiride, Ermenistan'ın halen Azerbaycan topraklarının yüzde 20'lik bir bölümünü işgal altında tuttuğu belirtildi.

İTT bildirisinde, 1992'de Hocalı Katliamı'nda 613 sivilin Ermeni kuvvetlerince katledildiği de anımsatılarak, "Ermenistan'ın saldırgan tutumu, son saldırılarıyla bir kez daha ortaya çıkmıştır. Ermeni saldırganlığı tüm bölgenin güvenliği için tehdit oluşturuyor. Ermeniler tarafından başlatılan bu saldırılar tüm dünya tarafından kınanmalıdır." çağrısı yapıldı.

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