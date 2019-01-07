İsviçre sokakları Türk çözümüyle "akıllanacak"

Akıllı şehir mobilyası Ekin Spotter, İsviçre sokaklarında göreve hazırlanıyor. Şirketin geçen yılın temmuz ayında tanıtımını yaptığı akıllı şehir yönetimine geçiş niteliğindeki ürünü Ekin Spotter için ilk sipariş İsviçre'den alındı. Ekin Spotter, aynı zamanda çeşitli Avrupa ve Orta Doğu ülkelerinde de deneniyor.

7 gün 24 saat kayıt yapıyor

Şirketten yapılan açıklamaya göre 4K çözünürlüğündeki kamerasıyla kırmızı ışık ihlali, hız ihlali, plaka tespiti yapabilen Ekin Spotter park yeri yönetimi alanında fayda sağlıyor. Akıllı şehir ışıklandırması olarak da hizmet veren ürün, etrafında hareket eden tüm unsurları 7 gün 24 saat kayıt altına alıp, trafik yoğunluğu haritasının çıkarılmasında etkin rol oynuyor. Ürün Ekin Teknoloj'inin geliştirdiği yüz tanıma modülünü de içeriyor.