  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Almanya'dan çarpıcı karar! İsrail bu karara çıldıracak

BM’de işgalci İsrail’i üzen haber! Filistin'in teklifi kabul edildi

Sazan Sarmalı filmi gerçek oldu! İkinci el otomobilde büyük tuzak

Zengin olmak isteyen gençler dikkat! Bu işte para çok

Bakanların uçağı arızalandı: Ankara'daki kritik toplantı iptal edildi

Instagram kapatılınca yaygara koparmışlardı! Seküler yobazlara ‘Mustafa Kemal’ şoku

Lübnan medyası: Çağrı cihazları yine patlatıldı dedi! AB'den 'Lübnan' açıklaması geldi: Son derece endişe verici

İsrail saldırı öncesi keşif yapmış!

Terör devleti İsrail kurulduğundan beri suikastler düzenliyor! Terör ve suikast devleti

Başrolde yine CHP medyası! "Emeklilerin banka hesaplarına inceleme başlatıldı" iddiasına yalanlama
Dünya İsviçre medyasında kriz büyüyor: İsviçre'de yeni rekor, seviyesi yükseldi! Ülke harekete geçti, önlem aldılar
Dünya

İsviçre medyasında kriz büyüyor: İsviçre'de yeni rekor, seviyesi yükseldi! Ülke harekete geçti, önlem aldılar

Yeniakit Publisher
2024-09-18 23:01:00 - 2024-09-19 02:36:06
İsviçre medyasında kriz büyüyor: İsviçre'de yeni rekor, seviyesi yükseldi! Ülke harekete geçti, önlem aldılar

2019 yılında flaş bir gelişme yaşandı. COVID-19 krizinin ortaya çıkmasıyla birçok ülke etkilendi. Bazı ülkelerde kriz devam ederken bu kez İsviçre merkezli firmalar tehdit altında! İsviçre İtalyan Radyo ve TV'si (RSI) maliyet tasarrufu tedbirlerinin bir parçası olarak yılın belli ayında 15 çalışanını çıkarması ile bu yıl çalışanını işten çıkarıyor. Ülkenin gündemine oturdu.

İsviçre İtalyan Radyo ve Televizyonu Salı günü yaptığı açıklamada gelecek yıl 5 milyon frank, 2026 da 10 milyon Frank’ dan fazla tasarruf etmeleri gerektiğini açıkladı.

İsviçre, İtalyan Radyo ve TV’si (RSI) maliyet tasarrufu tedbirlerinin bir parçası olarak 15 çalışanını işten çıkarıyor. Kamu hizmeti şirketi Salı günü yaptığı açıklamada, gelecek yıl 5 milyon Frank 2026 da ise 10 milyon frank tasarruf yapılması gerektiğini açıkladı.

RSI bir basın açıklamasında, ortadan kaldırılan 15 pozisyondan onunun doğal dalgalanmalar ve erken emeklilerle telafi edilmesini söyledi.
Bu işten çıkarmalar RSI’nin tüm sektörlerini ilgilendiriyor ve ayrıca SSR Gurubuna bağlı kamu hizmeti şirketini de , basın açıklaması şöyle devam ediyor, etkilenen departmanlar “mümkün olan en kısa sürede bilgilendirileceklerdir “ dendi.

İran uzaya çıkıyor: ABD'ye olay gönderme
İran uzaya çıkıyor: ABD'ye olay gönderme

Dünya

İran uzaya çıkıyor: ABD'ye olay gönderme

Portekizli gardiyanlar, ülkenin cezaevi sistemini 'demode' buluyor
Portekizli gardiyanlar, ülkenin cezaevi sistemini 'demode' buluyor

Dünya

Portekizli gardiyanlar, ülkenin cezaevi sistemini 'demode' buluyor

Çin'den 9 ABD'li şirkete Tayvan yaptırımı!
Çin'den 9 ABD'li şirkete Tayvan yaptırımı!

Dünya

Çin'den 9 ABD'li şirkete Tayvan yaptırımı!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23