İsviçre medyasında kriz büyüyor: İsviçre'de yeni rekor, seviyesi yükseldi! Ülke harekete geçti, önlem aldılar

İsviçre İtalyan Radyo ve Televizyonu Salı günü yaptığı açıklamada gelecek yıl 5 milyon frank, 2026 da 10 milyon Frank’ dan fazla tasarruf etmeleri gerektiğini açıkladı.

İsviçre, İtalyan Radyo ve TV’si (RSI) maliyet tasarrufu tedbirlerinin bir parçası olarak 15 çalışanını işten çıkarıyor. Kamu hizmeti şirketi Salı günü yaptığı açıklamada, gelecek yıl 5 milyon Frank 2026 da ise 10 milyon frank tasarruf yapılması gerektiğini açıkladı.

RSI bir basın açıklamasında, ortadan kaldırılan 15 pozisyondan onunun doğal dalgalanmalar ve erken emeklilerle telafi edilmesini söyledi.

Bu işten çıkarmalar RSI’nin tüm sektörlerini ilgilendiriyor ve ayrıca SSR Gurubuna bağlı kamu hizmeti şirketini de , basın açıklaması şöyle devam ediyor, etkilenen departmanlar “mümkün olan en kısa sürede bilgilendirileceklerdir “ dendi.