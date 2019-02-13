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İşverenlerden teşviklere yoğun ilgi

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO), İnegöl İŞKUR Müdürlüğü ve İnegöl Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) işbirliğinde düzenlenen ’İstihdamda Devlet Destekleri ve Teşvikleri’ konulu seminer büyük ilgi gördü.

13 Şubat 2019 Çarşamba 18:48
İşverenlerden teşviklere yoğun ilgi

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO), İnegöl İŞKUR Müdürlüğü ve İnegöl Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) işbirliğinde düzenlenen ’İstihdamda Devlet Destekleri ve Teşvikleri’ konulu seminer büyük ilgi gördü.

İnegöl İŞKUR Müdürlüğü ve İnegöl Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Müdürlüğü işbirliğinde İTSO üyelerine yönelik olarak ’İstihdamda Devlet Destekleri ve Teşvikler” konulu bilgilendirme toplantısında konuşan İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ, "Son yıllarda işverene destek olma adına birçok proje ve program uygulanmaya devam ediliyor. Bu konuyla alakalı işverenlerde bir kafa karışıklığı ve bilgi eksikliği mevcut. Bu bilgileri bireysel olarak müdürlüklerimizden alabiliriz. Bizim kurumlarımız da bu bilgileri üyelerimize, işverenlerimize ve sanayicilerimize vermek durumundadır. Bu farkındalığı ortaya koymak adına bilgilendirme programımızı gerçekleştiriyoruz. Düzenlenecek olan sunumlarla bilgi eksiklikleri giderilecek. Bu seminerlerde sunumlar yapılıyor. Konuyla alakalı destekler anlatılıyor. Akabinde ise soru-cevap bölümüne geçiliyor. Buna rağmen bilgiler eksik kalabiliyor. Müdürlerimiz her zaman bürolarında bulunuyorlar, özelde de eksik kalan bilgilerin giderilmesi için iletişiminizi kurmanızı rica ediyorum. Seminerimize katılan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

İnegöl İŞKUR Müdürü Ahmet Baştürk ise, “Cumhurbaşkanımızın ilan ettiği istihdam seferberliği kapsamında işverenlerimize sunulan çeşitli teşvikler var. İnegöl bu teşviklerden yararlanıyor ama tam olarak istenilen seviyeye ulaşamadı. 2 yıl önce 800 kişiyle işbaşı eğitim programı yapmıştık ama geçen yılı 450 kişiyle tamamladık. Tüm işverenlerimiz bize gelseler, sunulan teşviklerden yararlansalar girdilerimiz çok daha yüksek oranlarda düşecektir. Bize bu imkanı veren İTSO’ya teşekkür ederiz. Türkiye, işsizlik rakamlarında 10-11 civarında bulunurken İnegöl ise Avrupa Birliği ortalamasında 4-5 civarında seyrediyor. Hem kurum olarak hem de ülkemiz adına İnegöl bizim kıvanç kaynağımız konumunda bulunuyor. İnegöl’ün ekonomisinin oldukça ileri düzeyde yürümesine liderlik yapan Ticaret ve Sanayi Odasına müteşekkiriz” şeklinde konuştu.

 

SGK İnegöl Hizmet Merkezi Müdürü Erdal Alğan ise, “İstihdam teşvikleri SGK’yı birebir ilgilendiren bir konudur. İstihdam teşvikini artırmak için 2008 yılından beri gerek hükümetimizin gerekse Cumhurbaşkanımızın katkılarıyla önemli çalışmalara imza atıyoruz. Her geçen gün yeni teşvikler uygulanıyor. İşverenlerimiz bazı tereddütlü durumlar olduğu için bu desteklerden yeterli oranda faydalanamıyorlar. Biz de bilgilendirmede bulunarak desteklerden daha fazla faydalanılabilmesi için elimizden geleni yapacağız. Desteklerden faydalanma noktasında tereddütleri olanlar varsa bize özel olarak da ulaşabilirler” diye konuştu.

 

İnegöl İŞKUR Müdürü Ahmet Baştürk, SGK İnegöl Hizmet Merkezi Müdürü Erdal Alğan, İŞKUR İş ve Meslek Danışmanları Songül Karatepe ve Selçuk Aras ile SGK İşveren Memuru Ahmet Karışma tarafından gerçekleştirilen seminerde, İŞKUR teşvikleri, meslek edindirme kursları, işbaşı eğitim programları, geleceğin meslekleri, işe ilk adım projesi, kısa çalışma ödeneği, tüm teşvikler ve uygulama şartları katılımcılara aktardı.

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Haber Tarihi: 13 Şubat 2019 Çarşamba 18:48
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