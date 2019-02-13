İşverenlerden teşviklere büyük ilgi

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO), İŞKUR ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) iş birliğiyle düzenlenen “İstihdamda Devlet Destekleri ve Teşvikleri” konulu seminer büyük ilgi gördü.

İnegöl İŞKUR Müdürlüğü ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) iş birliğiyle İTSO üyelerine yönelik “İstihdamda Devlet Destekleri ve Teşvikler” konulu bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. İŞKUR ve SGK uzmanlarının sunumlar yaptığı toplantıya işverenler tarafından yoğun ilgi gösterildi.

Programın açılışında konuşan İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ, “Son yıllarda işverene destek olmak adına birçok proje ve program uygulanmaya devam ediliyor. Bu konuyla alakalı işverenlerde bir kafa karışıklığı ve bilgi eksikliği mevcut. Bu bilgileri münferit olarak müdürlüklerimizden alabiliriz. Bizim kurumlarımız da bu bilgileri üyelerimize, işverenlerimize ve sanayicilerimize vermek durumunda. Bu farkındalığı ortaya koymak için bilgilendirme programımızı gerçekleştiriyoruz. Sunumlarla bilgi eksiklikleri giderilecek. Bu seminerlerde sunumlar yapılıyor, konuyla alakalı destekler anlatılıyor, akabinde ise soru-cevap bölümüne geçiliyor. Buna rağmen bilgiler eksik kalabiliyor. Müdürlerimiz her zaman bürolarında bulunuyorlar, özelde de eksik kalan bilgilerin giderilmesi için irtibat kurmanızı rica ediyorum. Seminerimize katılan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

İnegöl İŞKUR Müdürü Ahmet Baştürk ise, “Cumhurbaşkanımızın ilan ettiği istihdam seferberliği kapsamında işverenlerimize sunulan çeşitli teşvikler var. İnegöl bu teşviklerden yararlanıyor, ama tam olarak istenilen seviyeye ulaşamadı. 2 yıl önce 800 kişiyle iş başı eğitim programı yapmıştık, fakat geçen yılı 450 kişiyle tamamladık, rakam düştü. Tüm işverenlerimiz bize gelseler, sunulan teşviklerden yararlansalar çok daha iyi olacak. Türkiye’de işsizlik rakamları yüzde 10-11 civarında, İnegöl ise Avrupa Birliği ortalamasında, 4-5 civarında seyrediyor. Hem kurum olarak hem de ülkemiz adına İnegöl bizim kıvanç kaynağımız" diye konuştu.