İşveren sendikayı "fıskiye" ile engelliyor

"Çorlu’da faaliyet gösteren Işıl Tekstil çalışanları bir süre önce sendikamız Öz İplik İş’e üye oldular" diyen Bünyamin Bayır, “İşçilerin sendikamıza üye olmasından haberdar olan işveren ve işveren vekilleri tarafından işçilere baskı yapılmıştır. İşçilerin anayasal, sendikal hak ve özgürlükleri engellendi” dedi.

“İşveren fabrika önüne fıskiye döşetti”

İşçilerinin sendikayla temas etmesini, işçilerin sendikacılara yaklaşmasını engellemek için ve biz sendikacıları fabrikaya yaklaştırmamak için fabrikanın önüne su fıskiyeleri döşettiğini de kaydeden Bayır, “Normal şartlarda çimleri, çiçekleri, ağaçları, toprağı sulamak için temin edilen ve kullanılan bu fıskiyeler, sırf sendikal hareket engellensin diye asfalt yola doğru döşetilmiş. Sendika yetkililerimiz fabrika önüne yaklaştığı vakit tazyikli bir şekilde su açılıyor” diye konuştu.

“Servis güzergahları değişti, fabrika önünde müzik yayını başladı”

Bayır, “Yıllardır aynı olan işçi servis güzergahlarını değiştirerek fabrikanın arka tarafından çıkışları yaptırdılar. İşçilere sesimizin ulaşmasını engellemek için fabrika girişlerine hoparlör koydurarak müzik yayınlarına başladılar. Bunların hiçbirinin geçerli bir sebebi yok. İşveren aleni bir şekilde sendikalaşmayı engellemek istiyor” şeklinde konuştu.

"Suç işliyor"

"Sendikaya üye olmak ve üyelikten ayrılmak anayasal haktır" diyen Bayır, “Sendikalaşmayı engellemek suçtur. İşçiler burada sendikamıza üye olmak istiyor. Anayasal haklarını kullanmak istiyor. Işıl Tekstil Anayasanın 51. Maddesi ve 6356 sayılı Yasa'nın 25. maddesi olan "sendikaya üye olma" özgürlüğü ihlal ediyor Işıl yetkilileri söz konusu davranışlarıyla Türk Ceza Kanunu’nun 118. maddesine göre kamu davasına da konu olabilecek suç işliyor” ifadelerini kullandı.

Fabrika önündeki açıklamanın ardından bir süre slogan atan sendika temsilcileri daha sonra alandan ayrıldı.

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