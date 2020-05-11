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Sağlık

İsveç’ten getirilen korona virüs hastası taburcu oldu

İsveç’te Covid-19 testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyen ve ambulans uçakla Türkiye’ye getirilen Emrullah Gülüşken, Ankara Şehir Hastanesinde gördüğü tedavisinin ardından taburcu oldu.

Yeniakit Publisher
2020-05-11 22:44:45 -
İsveç’ten getirilen korona virüs hastası taburcu oldu

İsveç’te Covid-19 testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyen ve ambulans uçakla Türkiye’ye getirilen Emrullah Gülüşken, Ankara Şehir Hastanesinde gördüğü tedavisinin ardından taburcu oldu.


İsveç’in Malmö kentinde Covid-19 testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyen 47 yaşındaki Emrullah Gülüşken’in durumunu sosyal medya üzerinden kızı Leyla Gülüşken duyurmuştu. Sosyal medya paylaşımı üzerine Gülüşken, 3 çocuğuyla birlikte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın talimatıyla ambulans uçak ile Türkiye’ye getirilerek Ankara Şehir Hastanesinde tedavi altına alınmıştı. Yoğun bakıma yatırılarak gerekli tedavilerin uygulandığı Gülüşken, durumunun iyiye gitmesi üzerine servise alınarak izlenmeye devam edilmişti. Serviste gördüğü tedavinin ardından virüsü yenen ve karaciğer ile diyabet değerleri düzelen Gülüşken, Ankara Şehir Hastanesinden taburcu edildi.

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