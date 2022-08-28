  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İsveç'ten flaş Türkiye açıklaması: Zora girdi
Gündem

İsveç'ten flaş Türkiye açıklaması: Zora girdi

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, Sol Partinin 3 milletvekilinin terör örgütü PKK'nın sözde paçavralarını sallamasıyla Türkiye ile NATO müzakerelerinin daha zorlaştığını ifade etti.

Yeniakit Publisher
2022-08-28 17:08:00 -
İsveç'ten flaş Türkiye açıklaması: Zora girdi

Gotland Adası'nda askeri birliği gezen Ann Linde, Aftonbladet gazetesine yaptığı açıklamada, "Türkiye ile yapılan NATO müzakereleri, Sol Parti milletvekillerinin terör örgütü PKK'nın bayrağını sallamalarından sonra daha da zorlaştı. Türk medyası sürekli bunu ve buna benzer olayları gündeme getiriyor. İsveç kanunlarına göre bunların ifade özgürlüğü olduğunu dile getiriyoruz. Fakat bunun hükümet için çok uygunsuz bir durum olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in imzaladığı mutabakat kapsamında 26 Ağustos'ta Finlandiya'nın Vantaa kentinde düzenlen Daimi Ortak Mekanizma'nın ilk toplantısını değerlendiren Linde, "Toplantı ilk önce İsveç'te yapılacaktı, bazı pratik nedenlerden dolayı Finlandiya'ya taşındı. Bu toplantıda terörle mücadelede daha yakın iş birliği ile ilgili olan bu anlaşmayı uygulamak için yapılan çalışmalar gözden geçirildi" dedi.

İsveç İhracat Kredi Kurulunun (EKN) Türkiye'de bir altyapı şirketine 3 milyar kron kredi verme kararını da değerlendiren Linde, bunun tamamen koşul ve kanunlara uygun olduğunu aktardı.

Sol Partililer PKK paçavralarıyla poz vermişti

Sol Parti Milletvekilleri Daniel Riazat, Momodou Malcom Jallow ve Lorena Delgado Varas, Visby kentinde 7 Temmuz'da, terör örgütü YPG/PKK'yı simgeleyen bez parçalarıyla fotoğraf çektirip sosyal medyada paylaşmıştı.

Bunun üzerine Başbakan Andersson, Sol Parti milletvekillerinin terör örgütünü simgeleyen bez parçalarıyla poz vermesini kınamıştı.

Andersson, İsveç devlet televizyonu SVT'ye verdiği demeçte, 11 Eylül'de yapılacak genel seçimden sonra terör örgütü PKK'nın sözde paçavralarını sallayan Sol Parti ile ortaklık yapmayı düşünmediklerini söylemişti.

Adalet ve İçişleri Bakanı Morgan Johansson da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, PKK'nın elinde çok sayıda masumun kanı olduğunu belirterek "PKK, 1984'te Olof Palme hükümeti tarafından terör örgütü olarak tanındı" ifadesini kullanmıştı.

Sol Parti milletvekillerinin görüntülerini "kabul edilemez" olarak nitelendiren Johansson, partiye PKK eylemlerini bırakma çağrısında bulunmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Tarım Kredi marketlerden ayçiçek yağı hamlesi! Fiyatlara özel indirim yapıldı
Ekonomi

Tarım Kredi marketlerden ayçiçek yağı hamlesi! Fiyatlara özel indirim yapıldı

Milyonlarca vatandaş Tarım Kredi marketlerinde başlayan indirimlere büyük ilgi gösteriyor. Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde ayçiçek yağı..
Sibel Can'a asılan CHP'li başkana sessiz kalanlar AK Partili ismi hedef aldı! Erdoğan'a yapılan hakarete cevap verince çıldırdılar
Gündem

Sibel Can'a asılan CHP'li başkana sessiz kalanlar AK Partili ismi hedef aldı! Erdoğan'a yapılan hakarete cevap verince çıldırdılar

Edremit'in alkol alıp, Sibel Can'a asılan ve şarkıcı ile görüşmek için olay çıkartan belediye başkanının düzenlediği panelde CHP'liler rezal..
Medya

"Sapık"a "yok artık" dedirten savunma! Helalleşmeniz batsın! Karamollaoğlu bu çarpıtmaya ne der?

Muhalefetin yayın organı fondaş medya T24, "Bir Aktivistin Gözünden: Dansın, müziğin, laikliğin, eşitliğin ve bunları savunan Gülşen'in savu..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23