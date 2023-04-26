İsveç'ten çok büyük bir skandal daha! Türk bayrağına saygısızlık: O grubun sözleri dünya gündeminde

Terör örgütü PKK destekçilerinin İsveç'in başkenti Stockholm'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldığı çirkin saldırı ve Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan'ın Türkiye büyükelçiliği önünde kutsal kitabımız Kur'an-Kerim yakması sonrası Türkiye ve İsveç arasında tansiyon yükselirken bugün yeni bir skandal patlak verdi.

İSVEÇ'İN İKNA ADIMI: YENİ TERÖR YASASI

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaş sonrası Finlandiya ile beraber NATO'ya katılma kararı alan İsveç, terörle mücadele konusunda Türkiye'nin beklentilerini karşılayamaması ve Türkiye-İsveç-Finlandiya arasında imzalanan üçlü mutabakat zaptında sözünü verdiği adımları atmaması nedeni ile Ankara tarafından veto edildi.

Finlandiya geçtiğimiz günlerde NATO'ya resmen üye olurken hala Türkiye'nin onayını bekleyen Stockholm yönetimi, İsveç’in terör örgütü PKK’ya karşı daha sert önlemleri devreye sokmaya başladığını iddia ediyor.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson geçtiğimiz haftalarda yaptığı bir açıklamada yeni terör yasa tasarısının 1 Haziran’da yürürlüğe gireceğini ve bu yasayla birlikte terör örgütlerine katılmanın ve finans sağlamanın yasaklanacağını duyurdu.

YASA TASARISINA TEPKİ: TÜRKLERİ MEMNUN ETMEK İÇİN HER ŞEYİ YAPTILAR

Ancak İsveç hükümetinin NATO'nun anahtarı olarak gördüğü yasa tasarısı ülkede tepkilere neden oldu.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bugün İsveç basınında yer alan bir haberde yeni terör yasasının tıpkı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın istediği gibi önümüzdeki haftalarda oylanacağına dikkat çekildi.

Dagens ETC gazetesi İsveçli politikacıların Türkiye'yi memnun etmek için her şeyi yaptıklarını iddia ederek "İsveç'teki demokratik özgürlükler tehlikede" ifadesini kullandı.

TARİH VERDİLER: TÜRK BAYRAĞI HERKESİN GÖZÜ ÖNÜNDE YAKILACAK

İsveç hükümetinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırmamak için ona itaat ettiğini öne süren gazete "Allt ät alla Gothenburg" isimli bir grubun 3 Mayıs tarihinde Türk bayrağını tüm dünyanın gözü önünde yakmaya hazırlandığını yazdı.

İsveç'te yaşanan memnuniyetsizliğin TÜRK BAYRAĞI yakılarak gösterilmesinin 'temel bir hak' olduğunu iddia eden gazete "Türkiye'de bayrağa saygısızlık suç olsa bile İsveç'te tamamen yasaldır." ifadesini kullandı. CNN



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