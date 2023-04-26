Rusya'dan Türkiye'ye talepler arttı: Rus turistlerin tercih ettiği otellerde indirim yapıldı! Yer üstü zenginliklerini...

Rus turistlerin Türkiye'de tercih ettiği otellerde mayıs indirimi yapıldı

Türkiye, yaklaşan yaz sezonu öncesi tatil arayışında olan Rus turistlerin yeniden uğrak noktası olmaya hazırlanıyor.

Özellikle Akdeniz sahilleri, kumsallarda ve güneşli havalarda tatil yapmak isteyen Rusların vazgeçilmez adreslerinden biri.

Fiyatlar geriledi

Rus basını, mayıs ayının ilk hafta sonu için Ruslar arasında popüler olan Türk otellerine düzenlenen turlarla ilgili fiyatların şubat-mart ayına kıyasla önemli ölçüde düştüğünü yazdı.

Fiyatların sadece konaklama indirimleri nedeniyle değil, tur paketi kapsamında uçak bileti maliyetlerinde yapılan ayarlamalar nedeniyle de düştüğü kaydedildi.

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Rus turistlerin rotası yeniden Türkiye

İndirimin önümüzdeki iki hafta içinde gelenler için geçerli olacağı uyarısı yapıldı. Mayıs ayının 20'sinden itibaren fiyatların yüzde 20-30 daha yüksek olacağı hatırlatıldı.

Haberlere göre, Rusya merkezli seyahat acenteleri, satışların aktif hale gelmesini bekliyor.

Lüks tatilde tasarruf imkanı

Türkiye'de otel fiyatlarındaki büyük artış nedeniyle Rusya'dan bu ülkeye turist akışı yarı yarıya azalabilir iddiaları konuşulurken büyük adım geldi. Bu uyarı iddiaları sonrasında Rusya Tur Operatörleri Birliği, Türkiye'deki tatil fiyatlarının inmemesi halinde ülkeye daha az turist gideceğini öne sürülmüştü ama Moskova merkezli uluslararası tur operatörü Anex Tour, "Turistler, Türkiye'deki lüks otellerde tatillerinde tasarruf etme fırsatı bulacak." dedi. Rusya’dan Türkiye’ye fiyatları düşüyor. Rusya’da Türkiye fiyatların indirilmesi için başlatılan kampanya yayılıyor. Tour şöyle devam etti; bu otellerin, misafirlerine direkt transfer sağlayarak konaklamalarını daha konforlu hale getirdiği ifade edilirken, "Düşük fiyatlar talebi canlandıracak." denildi.

Otel fiyatları ve geçerli tarihler

- Belek'te 5 yıldızlı bir otel - 152 bin rubleden başlayan fiyatlarla (2 kişilik, 5 gece) - 2 Mayıs'tan itibaren.

- Kemer'de 5 yıldızlı bir otel - 155 bin rubleden başlayan fiyatlarla (2 kişilik, 5 gece) - 7 Mayıs'tan itibaren.

- Tekirova'da 5 yıldızlı bir otel - 167 bin rubleden başlayan fiyatlarla (2 kişilik, 5 gece) - 2 Mayıs'tan itibaren.

- Belek'te 5 yıldızlı bir otel - 187 bin rubleden başlayan fiyatlarla (2 kişilik, 5 gece) - 28 Nisan'dan itibaren.

Akdeniz sahilleri hareketlendi

Henüz yaz sezonu başlamamışken, Antalya yılın ilk dört ayında 1 milyonu aşkın turisti ağırladı. Muğla'nın turistik ilçesi Bodrum da bu yıl en az 1,5 milyon yabancı turisti misafir etmeyi hedefliyor.

Türkiye, geçtiğimiz yıl 51,4 milyon turist ağırlarken, 46.3 milyar dolar gelir elde etmeyi başardı.

2023 hedefi 60 milyon turist

Enson haber'in aktardığı haberde: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2023'te ise 60 milyon turist ve 56 milyar dolar gelir elde etmeyi amaçladıklarını söyledi. Ersoy, 2028 projeksiyonuna ilişkin ise "90 milyon turist, 100 milyar dolar gelir" ifadesini kullandı.

Öte yandan Rusya’da Türkiye fiyatlarının çok yükseldiği savunularak fiyatların indirilmesi için başlatılan kampanya yayılıyor.

Önce bu yönde basında yer alan haberler adım adım yükseltilerek Tur Operatörleri Birliği (ATOR) düzeyinde seslendirilmeye başladı.

Yapılan değerlendirmelerde Türkiye otel fiyatlarını geçen yıla göre önemli ölçüde arttığı buna bir de artan uçak bileti fiyatlarının eklenmesiyle ortaya çıkan fiyatların Rus tatilciler için ödenmesi zor rakamlara ulaştığı fiyatlar düşürülmezse Türkiye’nin Rusya’dan alacağı turist sayısında azalma olacağı savunuluyor.

ATOR Başkan Yardımcısı Taras Kobishchanov, Türkiye’ye tur paketi fiyatlarının pahalanması nedeniyle, Rus turistlerin Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Tayland ve Maldivler gibi ülkelere kayabileceğini söyledi.

Öte yandan Türkiye’de artan maliyetler nedeniyle otellerin fiyatları indirmesinin zor olduğu belirtiliyor.

Rusya Tur Operatörleri Birliği’nden (ATOR) yapılan açıklamada Türk otellerin fiyatları indirmesinin düşük ihtimal olduğu belirtilerek, Türkiye’de otellerin çoğunun kiralık olduğuna ve kira sözleşmelerinin bir yıllık yapıldığına işaret edildi.

Bu arada Rusya için fiyat artışından dolayı meydana gelebilecek boşluğun Almanya, İngiltere ve diğer Avrupa ülkeleri tarafından doldurulabileceğine işaret ediliyor.