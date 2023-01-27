İsveç’ten büyük ikiyüzlülük! Tevrat yakılmasına izin vermedi

Rasmus Paludan, Türkiye karşıtı konuşmasının ardından 21 Ocak'a saatler 16.00'yı gösterirken, İsveç'in başkenti Stockholm'deki Türk Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yaktı. Kur'an yakma provoaksyonu, İsveç polisinin koruması altında gerçekleşti. Türkiye'nin İsveç makamlarına yaptığı "Bu eyleme izin vermeyin" talebi reddedildi.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ve Dışişleri Bakanı Tobias Billström, “Eylem çirkin ama ifade özgürlüğü her şeyden önce gelir. En önemli şey ifade özgürlüğü” dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve ABD makamları da eylemi “ifade özgürlüğü” olarak nitelendirdi.

Kur’an provokasyonuna izin veren İsveç, İsrail Büyükelçiliği önünde Tevrat sayfası yakma eylemine izin vermedi.

İsrail’in İsveç Büyükelçisi Ziv Nevo Kulman, yaptıkları diplomatik girişimler sonucunda, İsrail Büyükelçiliği önünde Tevrat yakmak isteyen grubun vazgeçirildiğini belirtti:

Yakma talebi sadece onay alıp almama ile ilgili

"Aşırı dinci bir Müslüman grubun, Stockholm'deki İsrail Büyükelçiliği önünde Tevrat parşömeni yakacağını duymak bizi endişelendirdi. Son birkaç gündür bu nefret dolu eylemin gerçekleşmemesi için gece gündüz çalışıyoruz. Yerel polisle ve İsveç Dışişleri Bakanlığı ile sıkı temas kurduk. İsveç makamlarına yönelik çabalarımız neticesinde söz konusu grup, Tevrat yakma eyleminden vazgeçti.”

İsveç makamları, Rasmus Paludan’ın Kur’an yakma talebini diyalog ile vazgeçirmek yerine doğrudan kabul etmişti.