  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

ÖSYM Başkanı sürpriz açıklamayı duyurdu! 13 yıl aradan sonra bir ilk geliyor: O ülkelere YÖS'ü uygulayacağız

Diyarbakır annelerini ziyaret etmedi! Meral Akşener kimden çekindi?

Totti'den Türkiye hamlesi! Türk ismin şirketine ortak olmaya geliyor

İstanbul için "kar yağışı" açıklaması

Yunanistan'dan döndü kardeşleri için düğmeye bastı İBB Aziz Polieuktos Kilisesi’ni yeniden inşa ediyor

Azerbaycan'ın İran Büyükelçiliği'ne yapılan saldırıda dikkat çeken Türkiye detayı! Emekli albay duyurdu

Altılı Masa'da Hakan Fidan skandalı!

O tarihe dikkat! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Prim borcu olanlar: Hükümet borçları yapılandıracak

Ne yaptın sen Karamollağlu! İslam için takılan başörtüsüne “ayrımcılık” denen bildiriye nasıl imza attın?

Milleti aptal yerine koyuyorlar! Hayrola Paçacı, niye istifa ettin ki?
Gündem İsveç’ten büyük ikiyüzlülük! Tevrat yakılmasına izin vermedi
Gündem

İsveç’ten büyük ikiyüzlülük! Tevrat yakılmasına izin vermedi

Avrupa ikiyüzlülüğü tekrar gerçek yüzünü gösterdi. Danimarkalı ırkçı siyasetçi Rasmus Paludan’ın polis korumasında Kur’an-ı Kerim yakmasına izin veren İsveç, İsrail Büyükelçiliği önünde Tevrat yakılması eylemine izin vermedi. Müslüman grubun Tevrat yakması ise İsveç'in ikiyüzlülüğünü ortaya çıkarma amaçlı olduğu bilgisi verildi.

Yeniakit Publisher
2023-01-27 14:14:00 -
İsveç’ten büyük ikiyüzlülük! Tevrat yakılmasına izin vermedi

Rasmus Paludan, Türkiye karşıtı konuşmasının ardından 21 Ocak'a saatler 16.00'yı gösterirken, İsveç'in başkenti Stockholm'deki Türk Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yaktı. Kur'an yakma provoaksyonu, İsveç polisinin koruması altında gerçekleşti. Türkiye'nin İsveç makamlarına yaptığı "Bu eyleme izin vermeyin" talebi reddedildi. 

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ve Dışişleri Bakanı Tobias Billström, “Eylem çirkin ama ifade özgürlüğü her şeyden önce gelir. En önemli şey ifade özgürlüğü” dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve ABD makamları da eylemi “ifade özgürlüğü” olarak nitelendirdi.

Kur’an provokasyonuna izin veren İsveç, İsrail Büyükelçiliği önünde Tevrat sayfası yakma eylemine izin vermedi.

İsrail’in İsveç Büyükelçisi Ziv Nevo Kulman, yaptıkları diplomatik girişimler sonucunda, İsrail Büyükelçiliği önünde Tevrat yakmak isteyen grubun vazgeçirildiğini belirtti:

Yakma talebi sadece onay alıp almama ile ilgili

"Aşırı dinci bir Müslüman grubun, Stockholm'deki İsrail Büyükelçiliği önünde Tevrat parşömeni yakacağını duymak bizi endişelendirdi. Son birkaç gündür bu nefret dolu eylemin gerçekleşmemesi için gece gündüz çalışıyoruz. Yerel polisle ve İsveç Dışişleri Bakanlığı ile sıkı temas kurduk. İsveç makamlarına yönelik çabalarımız neticesinde söz konusu grup, Tevrat yakma eyleminden vazgeçti.”

İsveç makamları, Rasmus Paludan’ın Kur’an yakma talebini diyalog ile vazgeçirmek yerine doğrudan kabul etmişti.

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23