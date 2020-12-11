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Dünya İsveç’ten aile kurumuna saygısızlık
Dünya

İsveç’ten aile kurumuna saygısızlık

İsveç 1950'de yürürlüğe giren yasadaki 'anne, baba ve çocuklu geleneksel aile' tanımını değiştirerek, eşcinsellerin de aile tanımına girmesi için inceleme başlattı.

Yeniakit Publisher
2020-12-11 15:17:00 -
İsveç’ten aile kurumuna saygısızlık

Münübe Yılmaz

İsveç 1950'de yürürlüğe giren yasadaki 'anne, baba ve çocuklu geleneksel aile' tanımını değiştirerek, eşcinsellerin de aile tanımına girmesi için inceleme başlattı. Günümüz ailelerinin farklı görünebileceği ve çocukların da farklı şekilde doğabileceklerini dile getiren Cinsiyet Eşitliği Bakanı Åsa Lindhagen,  söz konusu yasanın incelemeye açılacağını ifade etti. Twitter hesabından gökkuşağı simgesi ile paylaştığı mesajında "Tüm gökkuşağı aileleri için önemli bir gün! Şimdi mevzuatı gerçeğe dönüştürmek için ileriye dönük adımlar atıyoruz. Aileler farklı olabilir ve toplum, insanlara cinsiyete veya cinsel yönelim temelinde ayrımcılık yapmamalıdır. Bu kadar basit. "ifadelerinde bulundu. Biseksüel kimliğini açık bir şekilde ifade eden ve bir süre önce ayrıldığı bir kadından iki çocuğu olan ahlak yoksunu bakan Åsa Lindhagen, "Akraba olarak taşımadığım çocuğu resmi olarak evlat edinmek zorunda kaldım ve elbette kendi çocuğunuzu evlat edinmek çok garip bir durum. Ayrıca evlat edinme tamamlanmadan önce büyük endişe duyuyordum çünkü yasal hakkım yoktu" dedi. Eşcinsel ailelerinin çok fazla sorun ile karşılaştığını söyleyen Lindhagen, yapılan incelemenin Haziran 2022'ye kadar yayınlanmış olacağını aktardı. LGBT hakları konusunda çok sayıda yasal değişiklik yapılan İsveç'te, eşcinsel evlilik 2009'dan, eşcinsel çiftlerin evlat edinebilmeleri ise 2013 yılından beri yasal olarak kabul ediliyor.

 

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