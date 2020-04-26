İsveç'teki Türk hastanın kızı: "Tek bir devlet bunu yapabilirdi, o da Türkiye"

İSTANBUL (AA) - KÜBRA KARA - İsveç'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ancak tedavi edilmediği için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatıyla Türkiye'ye getirilmesi için ambulans uçak gönderilen Emrullah Gülüşken'in kızı Leyla Gülüşken, "Hiçbir devletin bunu yapabileceğini düşünmüyorum. Tek bir devlet bunu yapabilirdi, o da kendini gösterdi, o devlet Türkiye." dedi.

İsveç'in Malmö kentinde Kovid-19 testi pozitif çıkan ancak tedavi edilmeyerek eve geri gönderilen Emrullah Gülüşken'in kızlarının sosyal medyadan sesini duyurması üzerine harekete geçen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İsveç'e ambulans uçak gönderilmesi talimatı verdi.

Sabah saatlerinde hareket eden ambulans uçak Türkiye saatiyle 10.30 civarında İsveç'e vardı.

AA muhabirine açıklama yapan Gülüşken'in kızı Leyla Gülüşken, babasının uçağa bindirildiğini belirterek, kısa sürede Türkiye'de olacağı için mutluluk duyduğunu dile getirdi.

- "İçim rahat çünkü babam ülkeme götürülüyor"

Gülüşken, "Şu an babamın sağlık durumundan dolayı üzgün hissediyorum ancak bir yandan da içim rahat çünkü ülkeme götürülüyor, emin ellerde. Türkiye'de daha güvende olacağını ve iyi bakılacağını biliyorum, o yüzden mutluyum." ifadelerini kullandı.

Kendisinin İsveç'te kalacağını ancak küçük kardeşlerinin babasıyla birlikte Türkiye'ye getirildiğini aktaran Gülüşken, babasının bilincinin açık ancak halsiz olduğunu söyledi.

Sosyal medyadan tweet attıktan sonra seslerinin duyulduğunu kaydeden Gülüşken, daha sonra Türk makamlarıyla iletişime geçtiklerini anlattı.

- "Cumhurbaşkanımız ve Sağlık Bakanımız duruma el koydu"

Gülüşken, "İnsanlar tweetimizi gördü, sesimiz duyuldu. Sesimizi duyurduk. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca duruma el koydu. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Onlar olmasaydı babam bu şekilde Türkiye'ye götürülüyor olmazdı. Hiçbir devletin bunu yapabileceğini düşünmüyorum. Tek bir devlet bunu yapabilirdi, o da kendini gösterdi, o devlet Türkiye." diye konuştu.

Samira Gülüşken ve Leyla Gülüşken, sosyal medyadan mesaj yayınlayarak İsveç'te yaşadıklarını, babalarının ateşinin yükselip nefes darlığı çektiğini ve bu sebepten hastaneye gittiklerini ancak babaları Emrullah Gülüşken'in tedavi edilmediğini söyleyerek yardım istemişti.



