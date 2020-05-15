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İsveç’teki kanser hastası Türk vatandaşı Türkiye’ye getirildi

İsveç’te yaşayan kanser hastası Türk vatandaşı Emre Patat, tedavi için Türkiye’ye getirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 23:10:13 -
İsveç’teki kanser hastası Türk vatandaşı Türkiye’ye getirildi

İsveç’te yaşayan kanser hastası Türk vatandaşı Emre Patat, tedavi için Türkiye’ye getirildi.


Türkiye, birçok vatandaşını tedavi amacı ile çeşitli ülkelerden nakil etmeye devam ediyor. İsveç’in Göteborg kentinde yaşayan kanser hastası Türk vatandaşı 23 yaşındaki Emre Patat, tedavi için Türkiye Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçak ile Türkiye’ye getirildi. Göteborg’ta bulunan Landvetter Havalimanı’na yerel saat ile 21:30’da inen ambulans uçak Emre Patat’ı alarak Türkiye’ye doğru havalandı.


Baba Nafiz Patat, oğlunun 4 yıldır kolunda bulunan kanser için tedavi gördüğünü ifade ederken, oğlunun doktorlar tarafından tedavi için Almanya’ya gönderildiğini ve 100 bin Euro harcadığını dile getirdi. Baba Patat, İsveçli doktorların oğlunun kolunun kesilmesi yönünde karar aldıklarını belirterek, ’’Türkiye’de bacaktan damar ve sinir alıp kanserli kola ekleyerek ameliyat yapabiliyormuş. İsveç’te doktorlar ameliyat yapmaktan kaçındı. Bende, Türkiye’den yardım istedim. Korona nedeniyle Türkiye’ye uçak olmadığı için Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği aracılığı ile Sağlık Bakanlığından ambulans uçak istedik. Türkiye’de bu isteğimizi geri çevirmedi’’ dedi.


Baba Patat, kendilerine yardım eden başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya ve Türkiye’nin Stockholm Büyükelçisi Hakkı Emre Yunt’a teşekkür etti.

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