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Gündem

İsveç'te ölüme terk edildikten sonra Türkiye'ye getirilmişti... Leyla'nın babasından haber var!

İsveç’te koronavirüse yakalanmasına rağmen adeta ölüme terk edilen, ardından kızı Leyla'nın girişimiyle Türkiye'ye getirilen Emrullah Gülüşken Ankara Şehir Hastanesi’nde yoğun bakıma alındı. Gülüşken, yoğun bakıma alınmadan önce "Vatanımdayım ve emin ellerdeyim" dedi.

2020-04-28 08:54:00 - 2020-04-28 09:07:32
İsveç'te ölüme terk edildikten sonra Türkiye'ye getirilmişti... Leyla'nın babasından haber var!

İsveç'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkmasına rağmen adeta ölüme terk edilen ve Türkiye'nin ambulans uçakla yurda getirdiği Emrullah Gülüşken'in tedavisine Ankara Şehir Hastanesi'nde başlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yardım eli uzatılan Emrullah Gülüşken'in tedavisi yoğun bakım servisinde devam ediyor. Akciğer filmi çekilen, ardından karaciğer değerlerine, kan değerlerine, hemogramına bakılan Gülüşken, 14 gün yoğun bakımda gözlem altında tutulacak. Saat başı değerleri kontrol edilen ve akciğerlerinin genel durumu iyi olan, solunum sıkıntısı da yaşamayan Gülüşken'e zaman zaman burnundan oksijen veriliyor.

Yoğun bakıma alınmadan önce konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkür eden baba Gülüşken, yoğun bakıma alınmadan önce "Vatanımdayım ve emin ellerdeyim" dedi.

Kaynak: Sabah

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