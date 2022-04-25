İsveç'te Kur'an'ın yakılmasına lanet yağıyor

YENİ AKİT ANKARA

İsveç’te aşırı sağcı Sıkı Yön (Stram Kurs) Partisi’nin lideri İslam düşmanı Rasmus Paludan, polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmasına lanet yağıyor.

Menfur olaya tepki gösteren HÜDAPAR Genel Merkezi tarafından yapılan yazılı açıklama şu şekilde:

İsveç’te aşırı sağcı Sıkı Yön (Stram Kurs) Partisi’nin lideri İslam düşmanı Rasmus Paludan, polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmış ve bu hadsiz eylemi tekrarlayacağını açıklamıştır. Mübarek Ramazan ayında İslam’a ve Müslümanlara karşı bilinçli olarak başlatılan bu hadsizliği en güçlü şekilde lanetliyoruz. Bütün Müslümanlara karşı bir provokasyon niteliğinde olan bu hadsiz eylemin polis korumasında gerçekleşmesi Batılı rejimlerin hedefini ortaya koymaktadır. Avrupa, İslam'a karşı açtığı bu savaşı kazanamayacaktır. Aziz İslam'a karşı mücadele etmeye çalışanlar, dün olduğu gibi bugün de kaybedenlerden olacaktır.

Kur’an-ı Kerim’e yönelik devlet destekli bu hadsizliğe karşı İslam ülkelerinin kınama açıklamalarıyla yetinmesi utanç vericidir. Bu sessizlik ve tepkisizlik saldırıları artıracak, Avrupa’da yaşayan Müslümanların hayatı ve özgürlükleri tehlikeye girecektir.

Dünya Müslümanları artık Müslümanların haklarının hukuki ve siyasi müdafaası için harekete geçmeli, İslam’a ve mukaddesatına yönelik saldırıların en ağır biçimde cezalandırılması için çaba sarf etmelidir.