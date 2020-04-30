İsveç’te koronaya yakalanan Türk, sağlık sektörünün içler acısı halini anlattı: Sokak ortasında…

İsveç'te yaklaşık 9 yıldır yaşayan Türk İsrafil Aktürk, mart ayında koronavirüse yakalandı.

Ağır bir hastalık süreci geçiren Aktürk, bu zaman zarfında karşılaştığı zorlukları anlattı.

Yeni Şafak’ın haberine göre, “İlk teşhisi telefon üzerinden koydular ve hastaneye gitmemem gerektiğini söylediler” diyen Aktürk, “Daha sonra durumum ağırlaştı ve ambulans çağırdım. Nefes almakta zorlanıyordum. 1 milyonluk şehirde virüste hizmet verebilecek 14 ambulans olduğunu ve bu yüzden göndermeyeceklerini yinelediler.” dedi.

Daha sonra sağlık çalışanlarının gelip morfin verdiklerini söyleyen İsrafil Aktürk, “İlerleyen günlerde tomografi talep ettim yalnızca kan tahlili yapabileceklerini belirttiler. Onu da sokakta yağmur altında aldılar.” ifadelerini kullandı.