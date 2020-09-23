İsveç'te islamofobik saldırı! Kur'an'ı domuz kıymasıyla karıştırdılar

İsveç'te bir grup ırkçı saldırgan, Müslüman vatandaşlar tarafından işletilen bir marketin önüne, Kur'an-ı Kerim'le domuz kıymasını bir poşete koyup attılar.

Kur'an'ı domuzla karıştırdılar

İslamofobik saldırı, İsveç'in Karlskrona kentine bağlı Ronneby ilçesinde yaşandı. Olayın şahitleri bir televizyon kanalında, ırkçı saldırıyı gerçekleştiren kişilerle ilgili açıklamalarda bulundu. İkisi kadın ikisi erkek toplam 4 kişinin marketin önüne geldiklerini söyleyen görgü tanıkları, şahısların Kur'an-ı Kerim'in sayfalarını yırttıklarını ardından domuz kıymasıyla karıştırdıklarını söyledi.

Müslümanlara çirkin saldırı

Yaptıkları çirkin olayın devamında ellerindeki poşeti yere attıklarını söyleyen görgü tanıkları, Kur'an'ın üzerinde 'İslam bitti' ifadesinin bulunduğunu ifade etti. Müslümanlara karşı yapılan saldırının ardından güvenlik güçleri harekete geçti.

Soruşturma başlatıldı

Ronneby Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Thomas Johansson saldırıyı, etnik kökenlilerin dini inançlarına yapılan bir saldırı olarak gördüklerini söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığını aktaran Johansson, saldırının "nefret suçu" kapsamında değerlendirileceğini bildirdi.

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Ronneby belediyesine ait Arap Kültür Merkezi tarafından Müslümanların namaz kılması için kiralanan binanın dışında, 1 Eylül'de yakılmış Kur'an-ı Kerim sayfaları ve domuz pastırması bulunmuştu.