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Spor İsveç'te ırkçı söyleme maruz kalan Türk asıllı futbolcudan federasyona şikayet
Spor

İsveç'te ırkçı söyleme maruz kalan Türk asıllı futbolcudan federasyona şikayet

Yeniakit Publisher
2020-09-18 11:13:32 -
İsveç'te ırkçı söyleme maruz kalan Türk asıllı futbolcudan federasyona şikayet

STOCKHOLM (AA) - İsveç İkinci Ligi'nden (Superettan) Umea takımının Türk asıllı futbolcusu Deniz Yaldır'ın, hafta içinde oynadıkları maçta kendisine ırkçı söylemde bulunduğu gerekçesiyle Halmstad takımı futbolcusu Dusan Djuric'i İsveç Futbol Federasyonuna şikayet ettiği bildirildi.

Umea takımından yapılan açıklamada, çarşamba günü Halmstad ile oynanan lig maçında ikili mücadeleden sonra rakip futbolcu Dusan Djuric tarafından gerçekleştirilen ırkçı saldırının yayıncı kuruluşun maç videosunda da duyulduğu belirtildi. Bunun kabul edilemez bir söylem olduğu vurgulanan açıklamada, Deniz Yaldır'ın İsveç Futbol Federasyonuna şikayetinin desteklendiği kaydedildi.

Maçın hakemi Andreas Dufva da ırkçı söylemi rapor ettiğini belirtirken, Futbol Federasyonu Başkan Yardımcısı Lars-Christer Olsson, bunun kabul edilemez bir durum olduğunu ve çok ciddiye aldıklarını ifade etti.

İsveç medyasında büyük ses getiren maçtan sonra, 25 yaşındaki Türk asıllı futbolcu Deniz Yaldır, ''2020 yılında ırkçılıkla mücadele edilirken, sahada bu şekil bir söyleme maruz kalmam beni çok üzdü." değerlendirmesinde bulundu.

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