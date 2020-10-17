  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İsveç'te, Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına saldırılarına protesto
Aktüel

İsveç'te, Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına saldırılarına protesto

Yeniakit Publisher
2020-10-17 17:34:19 -
İsveç'te, Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına saldırılarına protesto

STOCKHOLM (AA) - İsveç'te, Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırıları protesto etmek ve Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonu desteklemek amacıyla gösteri düzenlendi.

İsveç'te yaşayan Azerbaycanlılar başkent Stockholm'ün Segel Torg Meydanı'nda düzenlendikleri gösteride ellerinde Azerbaycan ve Türk bayraklarıyla Azerbaycan halkına ve ordusuna destek verdi.

Sayıları 300 kişiyi ulaşan ve aralarında Türk ve Pakistanlıların da bulunduğu göstericiler, "Karabağ Azerbaycan'ındır", ''Karabağ bizimdir bizim olacak", ''Sivillere saldırıları durdurun'' ve "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları attı.

Burada grup adına yapılan açıklamada, Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın işgal ettiği topraklardan çıkması istendi.

Açıklamada, "Ermenistan askerlerinin Azerbaycan toprakları, askerlerine ve sivil halka yaptığı son saldırıları şiddetle kınamak için burada toplandık. Dünya devletleri ve uluslararası kuruluşlar Ermenistan'ın saldırgan tavrına gerekli tepkiyi göstermeli.'' ifadesine yer verildi.

Daha sora Ermeniler tarafından Azerbaycan'ın işgal edilen topraklarının haritası iki minibüsün üzerine asılarak, sokaklarda dolaşıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İp gibi dizilmişlerdi! Karedeki askerler 2 saniye sonra havaya uçuyor
Gündem

İp gibi dizilmişlerdi! Karedeki askerler 2 saniye sonra havaya uçuyor

Düzenlediği kalleş saldırılarla sivilleri katleden Ermenistan ordusu, Azerbaycan tarafından SİHA'lar ile şiddetli şekilde vuruluyor. Azerbay..
Nejat İşler'in skandalı patlak verdi
Gündem

Nejat İşler'in skandalı patlak verdi

Oyuncu Nejat İşler hakkında 15 Temmuz'da yaptığı paylaşım nedeniyle soruşturma açıldı.
Herkes paylaşıyor! 'Bütün mesele aslında bu'
Gündem

Herkes paylaşıyor! 'Bütün mesele aslında bu'

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan'ın Başbakanı Nikol Paşinyan'a verilen dünya medyası desteğinin resmedildiği karikatür s..
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay