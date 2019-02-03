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İsveç'te Çin'in Doğu Türkistan'daki zulmüne protesto!

Çin'in, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki insan hakları ihlalleri, İsveç'in başkenti Stockholm'de Çin Büyükelçiliği önünde protesto edildi.

03 Şubat 2019 Pazar 17:41
İsveç'te Çin'in Doğu Türkistan'daki zulmüne protesto!

İsveç Uygur Maarif Derneğinin "Doğu Türkistan için direniş, insanlık için diriliş" sloganıyla organize ettiği gösteriye, İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) İsveç teşkilatı ve Türk STK'ler destek verdi.

Soğuk hava ve kar yağışı altında 300 kişinin katıldığı gösteride, İsveççe ve İngilizce "Uygur Türklerinin öldürülmesini engelleyin", "Doğu Türkistan'da zulüm var", "Doğu Türkistan'a özgürlük" yazılı döviz ve pankartlar taşındı.

İsveç Uygur Maarif Derneği Başkanı Abdullah Kökyar, "Çin'in Uygurlara yaptığı baskıların yanı sıra Gulca katliamı için de burada toplandık." dedi.

IGMG İsveç Teşkilatı Sözcüsü Hüseyin Karaca ise Çin'in Uygur Türklerine yaptığı baskıları kınadıklarını belirterek Müslüman ülkeler ve uluslararası kuruluşların Uygur Türklerine sahip çıkmasını istedi.

 

 

 

 

 

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Haber Tarihi: 03 Şubat 2019 Pazar 17:41
  1. Stockholm
  2. Doğu Türkistan
  3. İsveç Uygur Maarif Derneği
  4. İslam Toplumu Milli Görüş
  5. Uygur Türkleri
  6. IGMG

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