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Dünya İsveç’te başörtüsü yasağı kaldırıldı
Dünya

İsveç’te başörtüsü yasağı kaldırıldı

İsveç’in Skone bölgesindeki Skurup ilçesinde belediyenin getirdiği okullarda başörtü yasağının mahkeme tarafından kaldırıldığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-21 16:31:00 -
İsveç’te başörtüsü yasağı kaldırıldı

Malmö İdare Mahkemesinden yapılan açıklamada, Skurup Belediye Meclisinin okullarda başörtüsü yasağı kararının kaldırıldığı belirtildi. Açıklamada, yasağın Anayasa ve din özgürlüğü hükümlerine aykırı olduğu vurgulandı.

Ayrımcılık Ombudsmanı (DO) tarafından yapılan açıklamada da Anayasa ile uyumlu olmadığı için yasağın kaldırılması istenmişti. Skurup Belediye Meclisi, geçen yıl aralık ayında 13 yaşından küçük öğrencilere başörtüsü yasağı getirmişti. İlçede bulunan Prastamosse Okulunun Müdürü Mattias Liedholm, yasağı tanımadığını ve kendi okulunda bunu uygulamayacağını açıklamıştı.

Belçika, Almanya, Avusturya, Fransa gibi birçok ülkede başörtüsü yasakları devam ediyor.

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