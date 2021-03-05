  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Mesut Özil kötü haberi duyurdu

Bakan Hulusi Akar helikopter kazasının nedenini açıkladı

Savaş uçakları havalandı! O ülkede sokaklar kan gölüne döndü

Fransız uzmandan ülkesine sert tepki: Dehşet verici söylemlere tanık oluyoruz

Bomba iddia! Husiler, Suudi Arabistan'daki Abha Havalimanını vurdu

Beyin yakan sözler sonrası Kılıçdaroğlu'na zor soru: 25 yıldır İstanbul ve Ankara'da CHP yoktu, kaos mu vardı?

Altın mı, dolar mı, gümüş mü? Kaan Sarıaydın üstüne basa basa uyardı: Son şans, hemen alın

Sudan eyaletlere bölündü! Karar dünyaya ilan edildi

“Olay artık ‘Sarı milliyetçiliğe” dönüşmüştür! Akşener ne iş bu, ‘çanta, ihale ve makam’?

Uzman isimden olay açıklama: Yunanistan'ı işgal ettiler! Yakın zamanda...
Dünya İsveç'te baltalı bir kişi Müslümanları tehdit etti
Dünya

İsveç'te baltalı bir kişi Müslümanları tehdit etti

İsveç'in Malmö kentinde bir kişinin elindeki baltayla belediye otobüsüne binerek Müslümanları tehdit ettiği iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-05 16:50:00 -
İsveç'te baltalı bir kişi Müslümanları tehdit etti

Aftonbladet gazetesinin haberine göre, baltalı kişinin otobüse binerek "İslamcılar nerede? Hepinizi öldüreceğim." şeklinde bağırdığı belirtildi.

Malmö Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Evelina Olsson, söz konusu kişinin kısa sürede tutuklandığını ve şahsın yakalanması sırasında polisi de tehdit ettiğini söyledi.

AA muhabirine açıklamada bulunan Farklı Renkler Partisi Genel Başkanı Mikail Yüksel, aşırı sağcı ve ırkçıların Müslümanlar ve İsveçliler arasına fitne sokup olaylar çıkartmaya çalıştığının altını çizdi.

İsveç'in Jönköping şehrine bağlı Vetlanda ilçesinde 3 Mart'ta 22 yaşlarında sığınmacı Afganistan vatandaşının bıçakla 8 kişiyi yaraladığı saldırıyı anımsatan Yüksel, "Saldırıyı gerçekleştiren şahsın büyük psikolojik sorunları olduğu ve ağır uyuşturucu haplar kullandığı ortaya çıktı. Savcıda saldırının terörle ilgisi olmadığı ve cinayete teşebbüsten soruşturma başlattığını duyurdu. Buna rağmen aşırı sağcı ve ırkçı çevreler olayı terör saldırısı gibi lanse edip kara propagandayla halkı kışkırtmaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.

İsveç'in barış ve demokrasi ülkesi olduğunu kaydeden Yüksel, farklı dinlerden ve görüşlerden insanların birbiriyle uyum içinde yaşadığını, halkın aşırı sağcıların kara propagandasına kapılmamasını istedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sudan eyaletlere bölündü! Karar dünyaya ilan edildi
Dünya

Sudan eyaletlere bölündü! Karar dünyaya ilan edildi

Sudan 8 bölgeden oluşan federal bölgesel hükümet sistemine geçişi öngören bir kararname imzaladı. Yeni kurulacak hükümet sistemi sınırların,..
Yeşil yumurta nedir? Yeşil yumurta faydaları neler? Türkiye’de nerede üretiliyor?
Sağlık

Yeşil yumurta nedir? Yeşil yumurta faydaları neler? Türkiye’de nerede üretiliyor?

Son zamanlarda popüler olan yeşil yumurtanın hangi tavuktan çıktığı ve sağlığa nasıl bir etkisinin olduğu merak ediliyor. Peki yeşil yumurta..
NATO'dan Avrupa Birliği'ne Türkiye uyarısı!
Gündem

NATO'dan Avrupa Birliği'ne Türkiye uyarısı!

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Avrupa Birliği'nin (AB) Avrupa'yı tek başına savunamayacağını vurgulayarak AB'nin Türkiye gibi birlik üyes..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay