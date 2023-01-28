İsveçli siyasetçiden alçak sözler: Türkiye üzülüyorsa 100 Kur'an daha yakın

İsveç Demokrat Partisi milletvekili olan Adalet Komitesi Başkanı Richard Jomshof, Danimarkalı siyasetçi Rasmus Paludan'ın İsveç'teki Türk büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmasına Türkiye'nin sert tepkisinin mantıksız olduğunu söyledi.

Jomshof, ifade özgürlüğünü kısıtlamak isteyenlere sempati duymanın tehlikeli olduğunu belirterek, mevcut İsveç hükümetini eleştirdi.

Başbakan Ulf Kristersson, kendi kanunlarına göre yasa dışı bir eylem olmamasına rağmen Kur'an'ın yakılmasının doğru olmadığını savunmuştu.

"Üzülürlerse 100 Kur'an daha yakın"

Sözlerine devam eden Jomshof, Kur'an-ı Kerim yakmanın ifade özgürlüğünü kullanmanın yanlış bir yolu olduğunu söyledi ancak Türkiye'nin tepkisinin de abartılı olduğunu belirtti:

"Bunun (Kur'an yakılması) yapılmaması gerektiğini düşünüyorum. Eğer yaparsanız ve üzülürlerse 100 tane daha yakabilirsiniz."