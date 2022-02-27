İsveç ve Finlandiya’da Rus endişesi başladı

Rusya’nın Ukrayna’yı işgale başlaması Avrupa güvenlik mimarisinin tamamı açısından tehdit oluştururken Moskova’nın aktif askeri gücünün çok sayıda NATO ülkesinin sınırlarının dibine kadar gelmesi ister istemez endişeye neden oluyor. NATO, üyelerini korumak için önlemlerini sıkılaştırırken askeri açıdan tarafsız olan İsveç ve Finlandiya’da son günlerde tehdit algısı giderek yükseliyor.

Rusya rahatsız

İsveç ve Finlandiya’nın NATO’yla yakın ilişkisi Rusya’yı açıkça rahatsız ediyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova’nın, “Finlandiya ve İsveç’in, öncelikle askeri bir blok olan NATO’ya katılımının ciddi askeri ve siyasi sonuçlarının olacağı ve ülkemizin misilleme adımları atmasını gerektireceği açıktır” şeklindeki açıklaması bu rahatsızlığı özetliyor. Rus tehdidi, Ukrayna krizi öncesinde de bu iki ülkede yakından hissediliyordu.

NATO tartışması

İki ülke Soğuk Savaş döneminde ne NATO’da ne de Varşova Paktı’nda yer aldı. İsveç, 1814’te tarafsızlık ilan ederek dünyada bir ilke imza attı. 1917’de Rusya’dan bağımsızlığını kazanan Finlandiya da 1956’dan bu yana tarafsız. Buna rağmen NATO üyeliği tartışması, gerek İsveç gerekse Finlandiya’da zaman zaman alevleniyor. Rusya’nın son hamleleri bu konuyu bir kez daha sıcak hale getirdi.

İsveç: Tarafsızız

Rus saldırısıyla Avrupa tarihinde yeni bir kara sayfanın açıldığını söyleyen İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, “Böyle bir durumda İsveç’in güvenlik politikasındaki çizgisinin değişmemesi çok önemli” dedi. İsveç’in çok uzun zamandır ittifaklar dışında olduğunu hatırlatan Andersson, bunun ülkesinin çıkarlarına hizmet ettiğini belirtti. Mevcut politikasıyla devam etme sinyali veren Finlandiya ise İsveç’ten farklı olarak “NATO opsiyonu” mesajı veriyor. Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, “Finlandiya, güvenliğinin gerektirmesi halinde üyelik için başvurma imkanına sahip” dedi.

NATO’dan ılımlı tavır

NATO ise kararı vermesi gerekenin bu iki ülke olduğunu belirtiyor. Finlandiya ve İsveç’le yakın işbirliğine değer veren NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, konunun kendi kaderini tayin etme ve egemenlik hakkı kapsamında olduğu görüşünde.

Rus Bbankaları Swift’ten çıkarılacak

AVRUPA Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, dün gece kameralar karşısına geçerek Rusya’ya yönelik yeni yaptırımları açıkladı.

Birlik üyesi liderlerin yanı sıra ABD Başkanı Joe Biden ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile konuyu müzakere ettiklerini belirten von der Leyen, “Rus savaş makinasına” durdurmak için şu tedbirlerin alınacağını ilan etti:

Bazı Rus bankaları SWIFT (Dünya Bankalar Arası Finansal İletişim Topluluğu) sisteminden çıkarılarak finansmana erişimleri engellenecek.

Rusya Merkez Bankası varlıkları dondurulacak. Bu merkez bankasının likiditeye erişim kapasitesini imkansızlaştıracak.

Zengin Rus vatandaşlarına “Altın Pasaport” gibi Avrupa vatandaşlığına ve finansal sistemine erişim veren uygulamaların yasaklanması için çalışılacak.