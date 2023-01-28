İsveç, NATO kararını açıkladı

Son dakika haberine göre İsveç, geçici olarak NATO üyelik sürecinin durduğunu bildirdi.

İsveç ile Finlandiya'nın Ukrayna işgali sonrası NATO'ya mayıs ayında yaptığı üyelik başvurusunun Kuzey Atlantik Paktı'na "en hızlı katılım" olması bekleniyordu.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, her iki İskandinav ülkesinin katılımının hızlı bir şekilde olacağını öngörmüştü. Ancak aradan geçen yaklaşık 10 ayda her iki ülkenin üyelik süreciyle ilgili belirsizlikte en çok sıkıntı yaşayan İsveç oldu.

Üyelik sürecini durdurma kararı aldılar

İsveç ve Finlandiya, NATO üyesi 30 ülkenin de onayını gerektiren katılım için Macaristan ve Türkiye'den henüz onay almadı.

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, İsveç'in NATO üyelik sürecini askıya aldığını açıkladı.

Kur'an'a yapılan saygısızlık büyük tepki çekti

Irkçı siyasetçi Rasmus Paludan'ın İsveç polisinin koruması altında Kur'an- Kerim'i yakma eylemi gerçekleşmesi sonrasında gerekli adımların atılmaması ve hatta provokasyonu onaylamaları Türkiye ve İslam aleminde büyük tepki toplamıştı.

Türkiye ve Macaristan onaylamadı

İsveç ve Finlandiya, NATO üyesi 30 ülkenin de onayını gerektiren katılım iÇin Macaristan ve Türkiye'den henüz onay almadı.