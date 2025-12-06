İsveç Donanması için rutin hale gelmiş! Baltık Denizi Rus denizaltısı kaynıyor

The Guardian gazetesi, İsveç Donanması Operasyon Şefi Kaptan Marko Petkovic'in Rusya ile ilgili açıklamasını haberleştirdi.

İsveç Donanması'nın "neredeyse her hafta" Baltık Denizi'nde Rus denizaltılarıyla karşılaştığını belirten Petkovic, "Moskova, bölgedeki varlığını sürekli olarak güçlendiriyor. Denizaltıların görülmesi bizim donanmanın günlük rutininin bir parçası. Bu oldukça yaygın bir durumdu ancak son yıllarda arttı" ifadesini kullandı.

Petkovic, Rusya'nın, savunma kabiliyetlerini artırdığını, Polonya ve Litvanya arasında bulunan St. Petersburg ve Kaliningrad bölgesinde denizaltı ürettiğini belirtti.

Ukrayna'da ateşkes sağlanması halinde de Rusya'nın bölgedeki varlığını güçlendirmeye devam edeceğine inandıklarını vurgulayan Petkovic, İsveç Donanması'nın da sürekli olarak büyümesi gerektiğini kaydetti.