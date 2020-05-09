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Aktüel

İsveç Dışişleri Bakanı Linde’den tatil uyarısı

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, İsveç vatandaşlarına uyarıda bulunarak serbestçe seyahat edilemeyeceğini, durumun yakından takip edildiğini ifade etti.

Yeniakit Publisher
2020-05-09 15:09:41 -
İsveç Dışişleri Bakanı Linde’den tatil uyarısı

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, İsveç vatandaşlarına uyarıda bulunarak serbestçe seyahat edilemeyeceğini, durumun yakından takip edildiğini ifade etti.


İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, 15 Haziran’dan sonra tatil amaçlı yurtdışı gezilerine ilişkin açıklama yaparak, “Bu yaz halkımızın özgürce seyahat edebileceğini sanmıyorum. Bu da turizm için ziyaretler anlamına geliyor. Yaz yaklaşıyor, şu anda birçok İsveçlinin merak ettiği şey yurt dışına seyahat etmenin mümkün olup olmayacağı, ancak deniz aşırı ülkelere rezervasyon yapılmaması icap ediyor. 15 Haziran’da hava trafiği başlayacak ama serbestçe seyahat edemeyeceksiniz. Bu da tatil ülkelerinin nasıl göründüğüne bağlı bunu yakından takip ediyoruz. İsveçliler bir yıl içinde 6 sefer yurt dışı seyahati yapıyordu" dedi.

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