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Spor

ISU, sporcuların günlük rutinlerini sosyal medyada paylaşıyor

Yeniakit Publisher
2020-05-02 10:23:50 -
ISU, sporcuların günlük rutinlerini sosyal medyada paylaşıyor

ANKARA (AA) - Uluslararası Paten Birliği (ISU), sporcuların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecindeki zorluklardan nasıl geçtiklerini anlatmaları için günlük rutinlerini sosyal medyada paylaşıyor.

ISU'nun internet sitesinden yapılan açıklamada, "Bugün insanlık son yılların en büyük zorluklarından biriyle karşı karşıya. Kasım 2019'da başlatılan #UpAgain kampanyası şu an daha büyük bir anlam kazanıyor. Tam potansiyelimize ulaşmak için yaşamdaki zorluklarının üstesinden gelmeliyiz. Birlikte kazanacağız." ifadeleri kullanıldı.

ISU, #UpAgain kampanyasıyla insanların birbirlerini desteklemeye teşvik etmesinin hedeflendiğini, bu kapsamda bazı sporcuların günlük rutinlerini, ilham verecek hikayelerini yayınladığını ve yayınlamaya devam edeceğini belirtti.

İlk hikayede Kanadalı buz dansçısı Piper Gilles'in sevdiği birini kaybettikten sonra yaşadığı yas tutma süreci paylaşılırken, en son hikayede ise Norveçli sürat patenci Havard Lorentzen' in geçirdiği bir sakatlanmanın üstesinden nasıl geldiği anlatıldı.

Sporcuların fiziksel olarak aktif kalma ve sağlıklı bir zihni nasıl koruduklarına ilişkin ipuçlarını da içeren videoları "SkatingISU" YouTube kanalından, 2018 ve 2019 Dünya Buz Pateni Şampiyonaları'nın ise birliğin internet sitesinden izlenebileceği duyuruldu.





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