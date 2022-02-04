İSTÜN öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Profesör kadrosuna başvuracak adayların belirtir bir dilekçenin ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan başvuru dosyalarını (CD veya USB olabilir)(Profesör Kadrosu için 6 takım, Doçent ve Dr. Öğr. Üyesi Kadroları için 4 takım) teslim etmeleri gerekmektedir.

1- Başvuru Formu (Başvuru formuna web sayfası-duyurular-ilan metninin içerisinden ulaşılabilir.)

2-Kimlik Fotokopisi,

3- YÖK Formatlı Özgeçmiş,

4- Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi)

3-Doçentlik Belgesi

4-Yabancı Dil Belgesi (İngilizce Bölümler İçin)

5-2 Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

6-Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,

7- Bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan 6 adet dosya (CD veya USB olabilir)

Son başvuru tarihi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür. Müracaatlar şahsen veya kargo yoluyla, aşağıda belirtilen adrese yapılacaktır. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Duyurulur.

İLK BAŞVURU TARİHİ : 04.02.2022

SON BAŞVURU TARİHİ : 18.02.2022

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