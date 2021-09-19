İSTÜN öğretim elemanı alıyor
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi ilanla duyurduğu birimlerine, “2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31.ve 33. maddesi” ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddelerine göre Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre son başvuru tarihi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür. Müracaatlar şahsen veya kargo yoluyla, aşağıda belirtilen adrese yapılacaktır. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
SINAV TAKVİMİ
İLK BAŞVURU TARİHİ : 17.09.2021
SON BAŞVURU TARİHİ : 01.10.2021
ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ : 05.10.2021
SINAV GİRİŞ TARİHİ : 08.10.2021
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ : 13.10.2021
BAŞVURU ADRESİ:
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü Seyitnizam Mahallesi Mevlana Caddesi No: 85 Zeytinburnu - İSTANBUL
www.istun.edu.tr [email protected]r 444 3 788
0850 522 38 90
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