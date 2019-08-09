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İstMarina AVM'den Kartal sahilde temizlik seferberliği

İstMarina AVM tarafından yürütülen etkinlikle, yaklaşık 200 gönüllü vatandaşın katılımıyla Kartal sahil şeridi temizlendi

09 Ağustos 2019 Cuma 12:00
İstMarina AVM'den Kartal sahilde temizlik seferberliği

İSTANBUL (AA) - İstMarina Alışveriş Merkezi, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında gönüllülerle birlikte Kartal sahil şeridini temizledi.

İstMarina AVM'den yapılan açıklamaya göre, moda, eğlence ve lezzeti denize nazır konumda sunan alış veriş merkezi, Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile anlamlı bir iş birliğine imza attı.

İstMarina AVM tarafından yürütülen organizasyonda, yaklaşık 200 gönüllü vatandaşın katılımıyla Kartal sahil şeridi temizlendi. Çevreye karşı duyarlılığını ön plana çıkarmak ve farkındalık yaratmak için başlatılan proje kapsamında, gönüllüler, sahildeki atıkların oluşturduğu kirliliği temizlemek için seferber oldu.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel katılımı ile start verilen etkinlik yaklaşık 1 saat sürdü. Temizlik hareketine çocuklar ve aileleri yoğun ilgi gösterdi.

Etkinliğin sonunda gönüllü katılımcılara Jolly Joker İstMarina'dan ağustos boyunca devam eden konser takvimi içerisinden seçtiği bir konser bileti hediye edildi.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 12:00
  1. İstMarina

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