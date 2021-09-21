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Dünya Iştiyye: İsrail’in programı daha fazla toprağa el koymak
Dünya

Iştiyye: İsrail’in programı daha fazla toprağa el koymak

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşmeye, barış müzakerelerine ve Filistin devletine “hayır” diyen İsrail Başbakanı Naftali Bennett’e tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-09-21 13:30:00 -
Iştiyye: İsrail’in programı daha fazla toprağa el koymak

Filistin Başbakanı, “İsrail Başbakanı’nın Ebu Mazin (Mahmud Abbas) ile görüşmeye, barış müzakerelerine ve Filistin devletine yönelik ‘hayır’ları mevcut İsrail hükümetinin programının Yahudi yerleşim birimlerini güçlendirme, daha fazla toprağa el koyma, halkımızı doğal kaynaklarından mahrum etme ve Filistin devletinin coğrafi altyapısını yok etmeye odaklı olduğunu gösteriyor” dedi. İki devletli çözümü destekleyen ülkelerin Bennett’in bu açıklamaları karşısında “ciddiyetle” durmaları gerektiğini vurgulayan Iştiyye, “Bennett’i ilgilendiren, Filistin devletinin kurulma olasılığının sistematik şekilde yok edilmesinin devam etmesidir ki bu da şu anda koşullarımızın ne olduğunu gözden geçirmemizi gerektiriyor” ifadelerini kullandı.

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