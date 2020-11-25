Iştiyye: Arap ülkelerinin İsrail ile normalleşmeleri ‘hakikatten kaçmak’tır

Hükümetinin işgal altındaki Batı Yaka’nın Ramallah kentinde düzenlenen haftalık kabine toplantısında konuşan Iştiyye, “Arap ülkeleriyle İsrail’in normalleştirilmesini, Filistinlilerle barışa alternatif olarak gösterme çabaları aslında hakikatten kaçmaktır” dedi.

Iştiyye, sözlerine şöyle devam etti: “Arap ülkelerinin İsrail’de büyükelçilik açma çalışmaları doğrusu bizi üzüyor. Özellikle de bu ülkelerin, Filistin’i devlet olarak tanımalarına rağmen Filistin topraklarında herhangi bir büyükelçilikleri veya diplomatik temsilcilikleri olmadığı gerçeğini görünce.”



İsrail ile yeniden ciddi bir barış sürecini başlatmaya hazır olduklarını vurgulayan Iştiyye, bu barış sürecinin İsrail’in işgali sonlandırması, Kudüs ve Gazze Şeridi’nden ablukayı kaldırması ve Yahudi yerleşim birimi inşa ve genişletme faaliyetine son vermesi ilkeleri çerçevesinde başlayabileceğine dikkati çekti. Iştiyye, İsrail’in Filistin mallarını şantaj aracı olarak kullanmasına izin vermeyeceklerini belirterek, İsrail’den beklenenin BM sözleşmeleri ile uluslararası mercilerin ortaya koyduğu çözüm sürecine gidecek bir adım atmak olduğunu kaydetti.