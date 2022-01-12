İstiridye mantarı tarifi, nasıl yapılır? Kolay tarif

İstiridye mantarı tarifi

Malzemeler

Yarım kilo iri doğranmış istiridye mantarı

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı tereyağı

3 diş ezilmiş sarımsak

4 dal taze kekik

1 yemek kaşığı limon suyu

1 çay kaşığı da pul biber (İsteğe göre)

İstiridye mantarı nasıl yapılır?

Geniş ve büyük bir tavayı ısıtmalısınız. İstiridye mantarını öncelikli olarak sotelik küçük küçük parçalara ayırmalısınız. 2 yemek kaşığı zeytinyağı da ekleyip, sotelik küçük parçalar halinde doğradığınız mantarlar ile sotelemelisiniz. Mantarları tavaya pişirmek için atınız. Daha sonra ise mantarlar suyunu salıp tekrar çekeceklerdir. Bu işlemden sonra yemeğe sarımsakları, limon suyunu ve tereyağını da eklemeli ve 2 dakika kadar ateşte çevirmelisiniz. Son olarak da tuz, pul biber, taze kekik ve karabiber de ekleyin ve karıştırın. Daha sonra ocaktan alıp servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

İstiridye mantarı nedir, faydalı mı?

İstiridye mantarları, diyet lifleri ve diğer değerli besin maddeleri açısından iyi bir kaynaktır. Kalsiyum fosfor, potasyum, demir ve bakır yönünden zengin olan mantar, şeker, kalp, damar hastalıkları ve aneminin düşmanıdır. Mantar, bağışıklık sistemini güçlendirerek bünyeyi de hastalıklara karşı korur.