İstirahat raporu nedir ve nasıl alınır?

Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde sigortalı olarak çalışan bir işçi hastalık veya kaza nedeniyle işe gelemeyeceği zaman bunu kanıtlamak adına devlet veya özel hastaneden onaylı sağlık raporu getirerek bunu kanıtlamak zorundadır. Aksi halde gelmediği gün sayısı kadar ücret maaşından kesilir. İşte istirahat raporu hakkında merak ettiğiniz haberin devamı…

İstirahat rapor parası alma şartları nedir?

1-İş göremezlik raporu alma şartları, rapor parası almak için yerine getirilmesi gereken durumdur. Gerekli şartları sağlayan kişiler SGK tarafından istirahat rapor parası alabilir. İstirahat rapor parası almak için şartlar şu şekildedir;

2-Kişinin aktif olarak çalışması durumunda meydana gelen hastalık, meslek hastalığı ve analık durumlarından birini taşıması

3-SGK tarafından yetkili sağlık kuruluşları tarafından istirahat raporunun verilmesi

4-İstirahat raporu alan kişinin, SGK prim borcunun bulunmaması

5-Sigortalı kişinin, istirahat raporu aldığı tarih itibari ile yada önceki bir sene içerisinde en az 90 gün sigorta primi bildirmesi durumlarında, iş göremezlik raporu alabilir. Kişi istirahat raporu aldıktan sonra işverene 3 iş gününde, işveren ise 5 iş günü içerisinde e-rapor sistemine göndermelidir. SGK tarafından raporun onaylanması durumunda rapor parası PTT'ye ödeme talimatı verilir ve SMS ile raporlu kişi bilgilendirilir.

İstirahat raporu ne zaman yatar?

İstirahat rapor parası, genellikle SGK'ya eksiksiz verilen evrakları bildirdikten en geç 15 gün sonrası PTT hesaplarına yatırılır. İstirahat rapor parası hesaba yatırıldıktan sonra en geç iki ay içerisinde alınmalıdır.