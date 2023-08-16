İstinye Üniversitesi, TURQUALITY ile Türkiye'nin markalaşma hamlesindeki yerini aldı

İstinye Üniversitesi (İSÜ), akademik kimliğinin marka gücü ile kurumsallaşma ve büyüme hedeflerini birleştirmek amacıyla, eğitim kategorisinde TURQUALITY programına marka desteği başvurusunun kabul edildiğini duyurdu. Türkiye'nin uluslararası düzeyde tanınmış markalar yaratma hedefine destek sunan ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen TURQUALITY programı kapsamına dâhil edilen İSÜ, Türkiye'nin geleceğine önemli katkı sunmak amacıyla, nitelikli bireylerin yetişmesine, araştırma ve inovasyonun desteklenmesine ve ülke ekonomisinin sürdürülebilir büyümesine önemli katkılarda bulunma vizyonuyla akademik hamlelerine devam ediyor. Dünyanın ilk ve tek devlet destekli markalaşma programı olan TURQUALITY, Türk markalarının küresel arenada öne çıkabilmesini amaçlıyor. Bu önemli adım ile İSÜ, markalaşma sürecine güçlü bir destek sağlamak ve Türkiye'nin de marka değerini artırmak için atılım yapıyor. Bu gelişme, İSÜ’nün bir araştırma üniversitesi olarak global arenada daha görünür hâle gelmesini sağlamanın yanı sıra, aynı zamanda Türkiye'nin markalaşma yolculuğuna da değerli katkılar sunacak.

“TURQUALITY ile ortak hedef dâhilinde bütünleştik”

İSÜ Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, TURQUALITY sürecinde İstinye Üniversitesi’nin marka gücü ve gelecek projeksiyonu hakkında şu ifadeleri kullandı:

“TURQUALITY, Türkiye’nin bir ‘kalite markası’ ve bu markanın temelinde yatan unsurlardan en önemlisi, özellikle eğitim turizmini ilgilendiren uluslararasılaşma. Bir eğitim kurumunun eğitim turizminde başarılı olabilmesi için bilimden eğitime, AR-GE’den, sanata birçok farklı alanda öncü ve nitelikli olması, aynı zamanda da bu birikimlerini güven ve itibar parametresi paralelinde muhataplarıyla paylaşması gerekmektedir. Bu açıdan, İstinye Üniversitemiz, henüz genç bir eğitim kurumu olmasına rağmen, kalite bağlamındaki tüm hedefleri ‘kendi hedefleri’ olarak içselleştirmiş ve TURQUALITY sürecine kendi arzusuyla dâhil olmuştur. Bu süreçte iki amacımızdan ikisini de gerçekleştirmiş bulunuyoruz; bunlardan ilki, tabii olarak, ‘TURQUALITY’ markası ile ortak hedef dâhilinde bütünleşmekti ve İSÜ olarak bunu başardık. İkinci konu ise, sadece TURQUALITY mührünü almanın ötesine geçerek, TURQUALITY’nin kalite süreçlerini iç paydaşlarımızda beraber sürdürülebilir kılmak ve bu nitelikleri üniversitemizin standartları hâline getirebilmekti. Üniversitemiz, bu süreçle, önemli kazanımlar elde etmiş, değişim sürecini, yenilikçi ve nitelikli bir yönde ivme kazanacak şekilde ilerletmiştir.”

“Uluslararası öğrenci sayısını artırmayı hedefliyoruz”

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İSÜ’de 3 bin 200'den fazla yabancı öğrencinin eğitim gördüğünü belirten Prof. Dr. İbiş, bu sayıyı artırmayı hedeflediklerini belirterek şunları söyledi:

“Türkiye’nin XI. Kalkınma Plânı’nda özellikle önemsendiği iki alanı görmekteyiz: Bunlardan birincisi sağlık turizmi ve diğeri de eğitim turizmidir. ‘Eğitim turizmini domine eden ABD ve İngiltere’nin ise, artık eski ağırlıklarına sahip olmadıkları gözlenmektedir. ABD ile İngiltere’ye rakip olarak beliren, Macaristan, Polonya, Mısır, Türkiye gibi yeni ‘eğitimci’ ülkelerin kendilerini ispatladıklarını söylemek mümkündür. Türkiye, şüphesiz ki, bu aşamada başarı sağlayan en önemli ülkeler arasında yer almaktadır. Hedeflerimizden biri de vizyonumuza uygun şekilde, uluslararasılaşma, uluslararası iş birlikleri, uluslararası öğrenci sayısının artırılması ve bu mezunlarımızın ülkelerine döndükleri zaman, ülkemizin birer elçileri olmalarının sağlanması fikrine dayanmakta. Elbette ki, İSÜ olarak bizim için AR-GE, bilim, eğitim, proje, yayın; kültür ve sanat çok önemli. Ancak bunlar için temel unsurun, ‘olmazsa olmaz’ın, öğrenci çeşitliliği olduğunu da biliyoruz. Bu çeşitlilik bağlamında üniversitemizde uluslararası öğrenci sayısının artması yönünde bir politikamız mevcut. Politikamızın gereği olarak, sistemimizde bugün 3 bin 200'den fazla yabancı öğrencimiz mevcut ve bu sayının önümüzdeki yıl içerisinde 4 bin 500, bir sonraki yıl ise 6 bin bandına ulaşmasını hedefliyoruz. Kısacası, üniversitemizde her dört öğrenciden birinin uluslararası öğrenci olmasını istiyor ve hem kültürlerarası kaynaşmayı hem çeşitliliği ve hem de globalleşen dünyanın ortak kültürünün oluşturulmasını önemsiyoruz. Biz üniversiteler içerisinde eğitim turizminde ilk 4'te yer alıyoruz ve daha yüksek hedeflerimiz var. Bu konuda istikrarlı şekilde çalışıyoruz ve uluslararası alanda görünürlüğümüzü hem ülkemiz için hem de üniversitemiz için artırıyoruz. Uluslararası iş birlikleri, ortak araştırmalar da bu bağlamda değerlendirilmelidir. TURQUALITY, aslında bizim politikalarımızı, hedeflerimizi ve bizi motive eden, sinerjik etki yaratan önemli bir adım. TURQUALITY markasını gururla taşıyacağız; o marka ile Türkiye'yi temsil ederken, Türkiye markasına da gururla hizmet edeceğiz.”