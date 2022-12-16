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Ekonomi İstinye Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Ekonomi

İstinye Üniversitesi öğretim üyesi alacak

İstinye Üniversitesi akademikbirimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ve İstinye Üniversitesi Akademik Atama/Yükseltme Kriterleri Yönergesi doğrultusunda öğretim üyesi alınacak.

Yeniakit Publisher
2022-12-16 13:49:00 -
İstinye Üniversitesi öğretim üyesi alacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Doktor Öğretim Üyesi (Dr. Öğr. Ü.) adaylarının; [Birer  adet  ve  çıktı  olacak  şekilde hazırlamaları   gereken;   Başvuru   dilekçesini,   YÖK   Formatlı   özgeçmişlerini,   Lisans,   Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Doçentlik Belgesi (Doçent adaylar için), Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik  Belgesi  fotokopileri  ile  birlikte  Nüfus  Cüzdanı  Önyüzü  Fotokopisi  varsa  yabancı  dil başarı belgesi ile Çalışma/Emeklilik Belgesini içeren başvuru dosyalarına],

[Özgeçmiş ve eserlerini ve https://www.istinye.edu.tr/uploads/akademik-uzmanlik- bilgileri.docx  linkinden   ulaşılan   Akademik   Uzmanlık   Bilgileri   Formunu   içeren   elektronik ortamdaki 4 (dört) adet USB’yi],

İstinye Üniversitesi Web Sitesinde bulunan (https://www.istinye.edu.tr/tr/kvkk) aşağıdaki metinlerin doldurulmuş ve imzalanmış hali.

 a. KVK Mevzuat Uyarınca Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metni,

 b. KVK Mevzuat Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni 

ekleyerek Rektörlük Yazı İşleri Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

İlk Başvuru Tarihi: 16.12.2022

Son Başvuru Tarihi : 02.01.2023

ADRES:

İstinye  Üniversitesi  Topkapı  Kampüsü  Yazı  İşleri  Ofisi,  Maltepe  Mah.,  Edirne  Çırpıcı Yolu, No: 9 Zeytinburnu, İstanbul, 34010

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