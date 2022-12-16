İstinye Üniversitesi öğretim üyesi alacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Doktor Öğretim Üyesi (Dr. Öğr. Ü.) adaylarının; [Birer adet ve çıktı olacak şekilde hazırlamaları gereken; Başvuru dilekçesini, YÖK Formatlı özgeçmişlerini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Doçentlik Belgesi (Doçent adaylar için), Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi fotokopileri ile birlikte Nüfus Cüzdanı Önyüzü Fotokopisi varsa yabancı dil başarı belgesi ile Çalışma/Emeklilik Belgesini içeren başvuru dosyalarına],

[Özgeçmiş ve eserlerini ve https://www.istinye.edu.tr/uploads/akademik-uzmanlik- bilgileri.docx linkinden ulaşılan Akademik Uzmanlık Bilgileri Formunu içeren elektronik ortamdaki 4 (dört) adet USB’yi],

İstinye Üniversitesi Web Sitesinde bulunan (https://www.istinye.edu.tr/tr/kvkk) aşağıdaki metinlerin doldurulmuş ve imzalanmış hali.

a. KVK Mevzuat Uyarınca Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metni,

b. KVK Mevzuat Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni

ekleyerek Rektörlük Yazı İşleri Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

İlk Başvuru Tarihi: 16.12.2022

Son Başvuru Tarihi : 02.01.2023

ADRES:

İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsü Yazı İşleri Ofisi, Maltepe Mah., Edirne Çırpıcı Yolu, No: 9 Zeytinburnu, İstanbul, 34010

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