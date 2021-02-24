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Ekonomi İstinye Üniversitesi 21 Akademik Personel alıyor
Ekonomi

İstinye Üniversitesi 21 Akademik Personel alıyor

İstinye Üniversitesi belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 33. Maddesi ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi-Araştırma Görevlisi alacak.

Yeniakit Publisher
2021-02-24 14:21:00 -
İstinye Üniversitesi 21 Akademik Personel alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan duyuruya göre adaylar başvurularını 15 gün içinde mesai bitimine kadar hazırladıkları belgeleri İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsüne posta yoluyla veya şahsen ulaştırmaları gerekiyor.

İlk Başvuru Tarihi : 23.02.2021

Son Başvuru Tarihi : 09.03.2021

Ön Değerlendirme Tarihi : 11.03.2021

Giriş Sınav Giriş Tarihi : 16.03.2021

Sonuç Açıklama Tarihi : 19.03.2021

ADRES:

İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsü Yazı İşleri Müdürlüğü, Maltepe Mah., Edirne Çırpıcı Yolu, No.9 Zeytinburnu, İstanbul, 34010

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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