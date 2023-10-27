İstinye Üniversitesi 2023-2024 URAP Listesi’nde 11’inci sırada yer aldı

İstinye Üniversitesi (İSÜ), University Ranking by Academic Performance (URAP) 2023-2024 Türkiye Vakıf Üniversiteleri Listesi’nde 11’inci sırada yer aldı. Son verilere göre, geçtiğimiz akademik dönemde en hızlı yükselen üniversite olarak başarılı bir performans gösteren İSÜ’nün, aradan geçen bir senelik zaman zarfında araştırma ve akademik performansını başarıyla sürdürdüğü görüldü. İSÜ 2022-2023 yılı URAP sıralamasında 103’üncü olarak yer alırken, bir senelik performansı ile sıralamada 46 basamak yükselerek, 2023-2024 senesinde 57’nci oldu. URAP Türkiye sıralamasının iki senelik karşılaştırma listesinde ise, 46 sıra yükselerek en çok yükseliş gösteren birinci üniversite olarak kayıtlara geçti.

Tıp fakültesi olan üniversiteler listesinde 22 sıra yükseldi

Geçtiğimiz yıl vakıf üniversiteleri sıralamasında 19'uncu olan İSÜ, 2023-2024 listesinde 8 sıra yükselerek 11’inci sıraya yükseldi. Tıp fakültesi olan üniversitelerin listesinde ise geçtiğimiz yıl 67’nci sırada yer alan İSÜ, 2023-2024 sıralamasında 22 sıra yükselerek 45’inci sıraya yerleşti. Araştırma-geliştirme faaliyetlerinin kapasitesinin geliştirilmesi ve performansının artırılmasının yanı sıra ulusal ve uluslararası iş birliklerine son derece önem veren İSÜ’nün makale puanı 106,32 puandan 155,16 puana; Atıf puanı 87,62 puandan 116,5 puana; Bilimsel dokuman puanı 93,48 puandan, 119,72 puana; Doktora puanı 15,80 puandan 51,42 puana; Uluslararası iş birliği puanı 57,72 puandan 74,98 puana; Yurt içi iş birliği puanı 43,66 puandan 50,21 puana; TÜBİTAK proje puanı 66,94 puandan 75,33 puana yükseldi.

URAP Türkiye değerleri

2023-2024 URAP Türkiye sıralamasında kullanılan göstergeler arasında makale sayısı, öğretim üyesi başına düşen makale sayısı, atıf sayısı, toplam bilimsel dokuman sayısı, öğretim üyesi başına düşen uluslararası ortak makale sayısı ve TÜBİTAK’tan alınan proje sayısı gibi parametreler yer alıyor. Etki değeri yüksek dergilerdeki (Q1, Q2 ve Q3) makale sayıları da bu listelerdeki yüksek basamaklara ulaşmada önemli bir etken. URAP Türkiye sıralamasında en yüksek ilerlemeyi gösteren üniversite olarak dikkat çeken İstinye Üniversitesi, vakıf üniversiteleri arasında 2022-2023 yılı sıralamasında 38’inci sıradan 19’uncu sıraya çıktı. Aynı dönemde, vakıf ve devlet üniversitelerini kapsayan “tüm üniversiteler” kategorisinde de 43 sıra yükselmiş ve 2022 senesinin büyük gelişmeyi ve ilerlemeyi gösteren üniversitesi olduğunu göstermişti.